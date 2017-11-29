Оказывается, наши судьи являются социально необеспеченными, у них невысокие зарплаты, а пенсии им понизили

Как мы уже сообщали, при поддержке ЕС в Армении с 2016 года реализуется программа «Мониторинг правосудия». Вчера были представлены результаты мониторинга, согласно которым экспертная группа пришла к выводу, что количество судебных исков не равноценно числу судей, и при такой перегрузке невозможно обеспечить высокое качество правосудия. И хотя люди в нынешних тяжелых социальных условиях высказывают недовольство по поводу высоких судейских зарплат, однако лица, ответственные за программу, в своем докладе отмечают, что у нас крайне низок уровень социальной защиты наших судей, установленная зарплата не равноценна объему выполняемой работы, пенсии у судей снижены с 70 до 55 процентов, а зарплата вспомогательного персонала и вовсе невысокая.

Поэтому эксперты проекта настоятельно призывают правительство привести заработную плату судей в соответствие с выполняемой работой.

В связи с этим Aravot.am обратился к министру юстиции Давиду Арутюняну с вопросом о том, что наша страна находится в тяжелых социальных условиях и достаточно дорого платит за то, чтобы иметь правосудие, зарплаты судей у нас довольно высокие, и что мы получаем взамен?

Министр ответил: «Все познается в сравнении. Если вы посмотрите на то, сколько мы тратим на сферу правосудия, то увидите, что, к сожалению, мы тратим очень мало. В этом плане представленная вами картина вообще не соответствует действительности. Сравните с любой европейской страной, даже с количеством судей, и вы увидите существенную разницу. Мы держим себя намного скромнее, потому что в данный момент у нас нет возможности позволить себе такую роскошь. Сравните среднюю зарплату судьи в Армении и других странах в сопоставлении со средней заработной платой в этой стране и средней зарплатой в Армении, и вы увидите, что даже в этом отношении мы опять-таки очень скромны. Что касается того, есть ли у нас результаты, если бы мы были довольны результатами, то мы, вероятно, ничего бы не предпринимали. Мы не удовлетворены результатами, и поэтому постоянно предпринимаем новые шаги для улучшения ситуации».