Арам Сафарян: «Не принимайте заявление Путина со злобой» — видео

«Заявление Путина — разрешаем РА идти на запад, не нужно воспринимать со злобой и считать вмешательством во внутренние дела нашей страны, а как предупреждение соответствующим элитам РФ — прекратить разговоры о том, что Армения отдаляется от РФ, сближаясь с Западом. Тем более, что такого в реальности и в глубоком смысле нет»,- в пресс-клубе «Ноян тапан» в понедельник заявил председатель общественной организации «Интеграция и развитие» Арам Сафарян.

Он представил результаты исследований, проведенных Евразийским экспертным клубом и организацией, которой он руководит, они касались совмещения евразийского и европейского векторов в РА. Они уверены, что некоторые положения соглашения ЕС с Арменией нуждаются в дополнительных комментариях. В частности, положения, касающиеся Армянской АЭС. Напоминает заявление президента Сержа Саргсяна, сделанное им в 2008 году в парламенте — о строительстве новой АЭС и строительстве железной дороги Иран-Армения. Говорит, что это сегодня более чем актуально, и мы обязаны эти проекты сделать национальной идеей. Закрытие Армянской АЭС без альтернативы, по его словам, будет большой ошибкой, и отбросит Армению в трущобы политического и экономического мира.

Что касается «общих рассуждений» против монополий, которые нашли место в соглашении, по словам Сафаряна, наши естественные монополисты — «Газпром Армения» и ЮЖД не стали монополистами по собственной воле, а по той причине, что за последние 25 лет крупные западные инвесторы не изъявили желания сотрудничать с Арменией, инвестировать средства». Он уверен, что и в будущем, если будут объявлены тендеры, то в них опять примут участие российские компании. По его словам, в РА и РФ необходимо работать по согласованному принципу — для вовлечения молодого поколения в политические процессы.

Авторы исследования также уверены, что подписав новое соглашение с ЕС мы стали хорошим примером и должны приложить серьезные усилия для того, чтобы получить соответствующие плоды. Они имеют в виду, что Грузия и Украина ценой территориальных потерь добились этого сотрудничества и сегодня могут проявить ревностное отношение. «Мы не должны позволять, чтобы то, что призвано сделать нас сильнее, вдруг вызвало дополнительные потери и политическую конфронтацию, которая ослабит нашу страну».

Как именно соглашение с ЕС повлияет на урегулирование арцахского вопроса – смотрите в видеоматериале.

Что касается возможности стать мостом между ЕС и ЕАЭС, то, по словам Сафаряна, это — «ласкающие слух заявления на пропагандистском уровне», тогда как в реальности Армения настолько маленькая страна, что трудно такого ожидать, тем более, что Запад продолжает свою политику, преследуя цель поставить Россию на колени.

Говоря о слушаниях в парламенте на тему выхода Армении из ЕАЭС, Арам Сафарян отметил, что сделанные ими за последние три года исследования показывают, что выбор Армении в пользу ЕАЭС был правильным, и результаты этого выбора уже ощутимы.