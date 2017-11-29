Бомба замедленного действия для Путина и Трампа: среди российских олигархов началась паника — The Guardian

Законопроект о новых американских санкциях является бомбой замедленного действия для Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет обозреватель Guardian Натали Нугеред. Издание цитирует Русская служба ВВС в обзоре британской прессы.

«Россия очень хотела бы избавиться от международных санкций, наложенных в 2014 году после военного вторжения и аннексии части территории Украины. Их особо не обсуждают в Британии, но они важны», — пишет автор.

Одной из тем обсуждений небезызвестной встречи в июне 2016 года между представителями России и членами избирательной команды Трампа, среди которых был и Трамп-младший, стало облегчение санкций.

Хиллари Клинтон занимала должность госсекретаря, когда были введены санкции. Это стало одной из важных причин, почему путинская система и ее армия хакеров, ботов и троллей делала все возможное, чтобы ее дискредитировать, пишет Нугеред.

Но Владимиру Путину требуется снятие европейских санкций ничуть не меньше американских. Российские деньги заполонили Европу. В книге «Россия и западные крайне правые» политолога Антона Шеховцова проводит четкую параллель между поддержкой Кремлем популистских движений в Европе и осуждением их лидерами санкций против России, сообщает газета.

Пока ситуация развивается медленно, но в феврале может дойти до точки кипения, когда, скорее всего, будет одобрен новый законопроект, предусматривающий введение новых обширных санкций. Дональд Трамп с неохотой подписал его в августе после того, как документ был практически единогласно одобрен палатой представителей.

В нем, в частности, говорится, что к февралю 2018 года администрация США должна предоставить подробный отчет в конгресс, в котором будут названы самые влиятельные олигархи России, их отношения с Путиным, доказательства коррупции, примерная оценка их состояний и источники доходов.

В отношении многих могут быть введены персональные санкции, что среди прочего подразумевает заморозку активов и запрет на поездки, отмечает Нугеред.

Внимательно изучат не только самые богатые россияне, но и их семьи, а также все, с кем они ведут дела на Западе. Таким образом, масштаб нового законопроекта превышает все предыдущие меры, принимавшиеся в отношении приближенных Путина. В том, что касается санкций, и в зависимости от его реализации, у новых мер есть потенциал дестабилизировать режим, а не только стать мелкой неприятностью для нескольких человек в окружении Путина, полагает Guardian.

«Как результат, среди российских олигархов началась паника. Бывший помощник госсекретаря в администрации Барака Обамы Дэн Фрайд, ныне работающий в аналитическом центре Atlantic Council, недавно рассказал мне, что раньше ничего подобного он не видел. Российские олигархи пачками высаживаются в Вашингтоне с лоббистами и юристами, чтобы понять, чего им ждать», — пишет обозреватель.

«Они хотят знать, будет ли составлен черный список с именами», — приводит издание слова Фрайда, который чувствует отчаяние в их действиях. По данным газеты Moscow Times, российские богачи не знают, как нивелировать грядущие убытки. Некоторые юридические фирмы рекомендуют клиентам оформить развод с женами и зарегистрировать все свои активы на их имя, чтобы сохранить свои средства, сообщает газета.

Персонифицированные санкции, направленные против олигархов, создают проблему для власти Путина. Россия является авторитарной клептократией. Преданность элит президенту во многом зиждется на защите, которую он может им гарантировать. Путин готовится к перевыборам, назначенным на март, но ему необходимо удостовериться, что построенная им система управления останется в целости.

Олигархам претят санкции, особенно те, из-за которых им становится сложнее наслаждаться своими средствами, выведенными за границу. Российский истеблишмент может петь в унисон песню патриотизма, но жить он в основном предпочитает за пределами России, прекрасно понимая, что права на собственность лучше всего гарантированы в местах, где правит закон, пишет автор.

Любой, кто сомневается в том, какой шок может вызвать этот законопроект, может вспомнить закон Магнитского 2012 года, который послужил черновиком для более обширных санкций, введенных в 2014 году, а также новых санкций, одобренных в этом году.

В июле, выступая в юридическом комитете сената, бизнесмен Билл Браудер, приложивший немало усилий для появления закона Магнитского, четко обозначил, насколько важно для Путина, чтобы «система незаконного накопления богатств работала четко». Москва в свою очередь обвинила Браудера в трех убийствах, чтобы попытаться подставить влиятельного критика, отмечает газета.

Хотя Путин и популярен, но олигархи определенно нет. Между тем Трамп говорит, что ему нечего скрывать, и что он доверяет словам Путина, который отрицает какие-либо вмешательства, но на горизонте маячат санкции. «Россию уж очень сильно обложили санкциями. …Они были введены на очень высоком уровне, и это случалось совсем недавно. Сейчас настало время вернуться к примирению», — цитирует президента издание.

Администрации Трампа еще предстоит полностью ратифицировать новые санкции. Есть множество признаков, что она оттягивает время и не спешит с этим. Но часы неумолимо тикают к дате в феврале, незадолго до российских мартовских выборов. Между Трампом и Путиным более 8 тыс. км, но они прекрасно слышат их тиканье, резюмирует автор.