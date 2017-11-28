Эдвард Налбандян выступил на армяно-иранском бизнес-форуме: текст

Слово министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна на армяно-иранском бизнес-форуме

Уважаемый г-н министр,

Уважаемые бизнесмены,

Дамы и господа,

Сердечно приветствую всех участников уже ставшего традиционным армяно-иранского бизнес-форума.

Такие форумы являются важной платформой для представителей государственных и деловых кругов наших двух стран для обсуждения существующих возможностей и проблем в двусторонней торгово-экономической сфере, для обозначения шагов, которые необходимо предпринять для активизации сотрудничества между нашими странами.

Надеюсь, что этот форум будет способствовать выявлению инвестиционных возможностей Армении иранскими деловыми кругами.

Дорогие бизнесмены,

Сегодня в Армении созданы благоприятные условия, которые позволяют выгодно инвестировать и успешно вести бизнес. Проводимые в Армении реформы предполагают установление национальных и наиболее благоприятных режимов, четкое обозначение предоставляемых иностранным инвесторам гарантий, предоставление бизнесменам возможности пользоваться действующими и намеченными в Армении привилегиями, а также современными механизмами разрешения инвестиционных споров, последовательно сокращаются и упрощаются ряд процедур.

Одним из преимуществ инвестирования в Армению является то, что у нашей страны есть привилегированный торговый режим со многими странами. В частности, новые возможности созданы со вступлением Армении в Евразийский экономический союз. Товары, производимые в Армении могут с нулевыми таможенными пошлинами, без административных барьеров свободно вводится на 180-миллионный потребительский рынок стран-членов Евразийского экономического союза. Кроме того, наша страна имеет соглашения о свободной торговле практически со всеми странами СНГ. Армения также пользуется преимуществами режима GSP («Обобщенные системы привилегий») с США, Канадой, Швейцарией, Японией, Норвегией, а также режима GSP+, предоставляемого Европейским союзом.

Армения, являясь единственной страной-членом ЕАЭС, которая имеет сухопутную границу с дружественным Ираном, может стать воротами в страны ЕС и СНГ. В этой связи, мы подчеркиваем важность находящегося на этапе реализации транспортного коридора «Север-Юг», как самого короткого транзитного маршрута, соединяющего порты Персидского залива с портами Черного моря.

Армения активно поддерживает переговорный процесс между Евразийской экономической комиссией и дружественным Ираном, целью которого является подписание соглашения о зоне свободной торговли.

30-го марта 2017 года правительство Армении приняло решение о создании свободной экономической зоны в Сюнике, на границе с ИРИ, запуск которой будет способствовать укреплению экономических связей с ИРИ и наиболее эффективному использованию экономического потенциала Республики Армения. Соответствующими органами двух стран был подписан Меморандум о взаимопонимании, целью которого является определение основных направлений сотрудничества между Арменией и Ираном в области свободных экономических зон, установление контактов между компаниями, действующими в свободной экономической зоне «Мегри» и в свободной экономической зоне «Арас», и руководящими органами.

Уважаемые участники,

Надеюсь, что этот форум будет способствовать обозначению возможностей и наилучших форматов для экономического сотрудничества наших стран.

Желаю участникам форума продуктивной работы.

Спасибо.

Пресс-служба МИД Армении