Эдвард Налбандян: мы намерены совместными усилиями реализовать большой потенциал отношений Армения-Иран

Слово министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом

Рад снова приветствовать в Ереване моего иранского коллегу, моего хорошего друга Мохаммада Джавада Зарифа.

Между Арменией и Ираном существуют дружественные, многогранные и взаимовыгодные отношения, которые основаны на многовековой дружбе наших народов.

Между главами наших стран установлены теплые, доверительные отношения, они периодически встречаются. Президент Ирана Роухани посетил Ереван в конце прошлого года, Президент Саргсян был в Тегеране в августе этого года.

Недавно с официальным визитом в Иране побывал премьер-министр Армении.Сегодня господин Зариф встретится с Президентом Республики и премьер-министром Армении.

Об интенсивности контактов министров иностранных дел вам известно. Я и господин Зариф не упускаем возможности встретиться не только в Ереване и Тегеране, но и на международных платформах.

В юбилейном году 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами можно с удовлетворением констатировать, что армяно-иранские отношения динамично развивались, включая все новые отрасли.

Однако мы осознаем, что имеется большой потенциал, и мы намерены совместными усилиями его реализовать: углубить, расширить и укрепить двустороннее многоотраслевое взаимодействие.

В ходе сегодняшних переговоров мы обсудили ход выполнения достигнутых между главами Армении и Ирана договоренностей, коснулись ряда совместно осуществляемых программ.

Мы отметили важность проведения периодических консультаций между внешнеполитическими ведомствами.

Наше двустороннее сотрудничество достаточно широкое и включает сферы от сельского хозяйства до образования, от культуры до экологии. Реализуется ряд энергетических и инфраструктурных проектов. С удовлетворением можно констатировать, что со дня либерализации визового режима в прошлом году существенно увеличились объемы туризма.

На повестке дня нашей встречи были вопросы поощрения торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте мы коснулись подготовки 15-го заседания межправительственной комиссии, намеченного в Ереване в следующем месяце.

В конструктивном русле развивается переговорный процесс, направленный на поощрение сотрудничества ЕАЭС-Иран, что может обеспечить прогресс в развитии армяно-иранских экономических отношений. Сегодня с господином Зарифом мы примем участие в открытии армяно-иранского бизнес-форума.

Достаточно насыщены культурные обмены. Около месяца назад в Тегеране открылась совместная выставка Музея истории Армении и Национального музея Ирана.

Дамы и господа,

С моим коллегой мы затронули актуальные региональные и международные проблемы. Была обсуждена ситуация на Ближнем Востоке, борьба международного сообщества против терроризма.

В ходе встречи мы обменялись мнениями вокруг осуществления достигнутых договоренностей вокруг иранской ядерной программы, которые мы, конечно, поддерживаем.

Я представил господину Зарифу совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию карабахской проблемы. В этом контексте мы придаем важное значение уравновешенной принципиальной позиции Ирана по исключительно мирному урегулированию карабахской проблемы на основе международного права.

Думаю, ограничусь этим и передам слово господину Зарифу.

Пресс-служба МИД Армении