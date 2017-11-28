Партия власти РФ является сторонницей развития отношений в соответствии с политикой «и, и», а не «или, или»: заявление в Ереване

Президент Серж Саргсян 27 ноября принял делегацию составляющей парламентское большинство в Государственной Думе Совета Федерации РФ политической партии власти — партии «Единая Россия», в составе которой были также члены комитета Государственной Думы по международным делам.

Приветствуя гостей и подчеркнув, что сотрудничество между Арменией и Россией по праву характеризуется как стратегическое и союзническое, Президент Республики с удовлетворением констатировал, что двусторонние отношения выделяются постоянно активным политическим диалогом, высоким уровнем внешнеполитической координации, эффективной работой на международных площадках, очень хорошим сотрудничеством в экономической, военной, военно-технической, а также гуманитарной областях.

Столь высокий уровень отношений, по словам Президента, две дружественные страны отмечают в год 25-летия установления дипломатических отношений и 20-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, и в основе этих отношений заложено тесное сотрудничество не только исполнительных, но также законодательных органов. Президент Саргсян подчеркнул важное значение межпарламентского сотрудничества в условиях перехода к парламентской системе управления после конституционных изменений в Армении.

Президент счёл важным компонентом армяно-российского многостороннего партнерства тесное сотрудничество между Республиканской партией Армении и партией «Единая Россия».

Собеседники высказали общее мнение, что межпартийные связи имеют значительный вклад в деле развития межгосударственных и межпарламентских контактов, отношений двух дружественных стран и народов. Они с удовлетворением говорили также о развивающемся сотрудничестве между молодежными организациями партий РПА и «Единая Россия».

Возглавляющий делегацию заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Сергей Железняк отметил, что реализуемая в Армении довольно мудрая и уравновешенная политика сегодня позволяет максимально использовать тот потенциал развития, который имеет Республика.

Он подчеркнул, что партия власти РФ является сторонницей развития отношений и сотрудничества в соответствии с политикой «и, и», а не «или, или». Армения в этом контексте развивает свои отношения с РФ и ЕС, следовательно, по словам Сергея Железняка, все те точки зрения, которые отличаются от вышеуказанной позиции, не выражают официальной позиции РФ и подходов руководящей политической силы.

Пресс-служба Президента Армении