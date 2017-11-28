Пентагон: США продолжают поставлять оружие курдам в Сирии

Вашингтон, несмотря на призывы Турции, пока продолжает снабжать оружием курдов, воюющих против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии. Это следует из заявления, сделанного официальным представителем Пентагона Робертом Мэннингом в понедельник, 27 ноября, передает Deutsche Welle.

Полковник напомнил, что президент США Дональд Трамп на минувшей неделе обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки вооружений альянсу сирийской оппозиции и курдских формирований «Силы демократической Сирии» (SDF). Анкара опасается, что оружие, предназначенное для входящих в SDF сирийских курдов, попадет в руки Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией.

Корректировки рассматриваются

«В соответствии с этой политикой мы рассматриваем предстоящие корректировки военной помощи нашим курдским партнерам, а также военные потребности, необходимые, чтобы нанести поражение ИГ, и для усилий по стабилизации — во избежание возвращения джихадистов», — отметил Мэннинг.

Из высказывания представителя Пентагона следует, что США пока только изучают возможности скорректировать военную поддержку курдов, но четких решений о ее запрете не приняли, как на том настаивал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

США начали поставлять оружие сирийским курдам в конце мая. Речь шла, в частности, о стрелковых вооружениях — автоматах АК-47, мелкокалиберных пулеметах — и бронетехнике.

Вашингтон принял это решение вопреки протестам Анкары, которая считает курдских ополченцев сторонниками запрещенной Курдской рабочей партии.