Поставки оборонительного оружия Киеву не нарушат устав ООН: Курт Волкер

Deutsche Welle. В случае принятия Вашингтоном решения о поставках оборонительного оружия Киеву статья 51 Устава ООН о праве суверенных государств на самооборону не будет нарушена. Уверенность в этом выразил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, интервью с которым американское издание Poltico опубликовало в понедельник, 27 ноября. Это случай самообороны, и подобный сценарий закреплен уставом ООН, подчеркнул он.

Волкер отметил, что США ведут торговлю вооружениями и сотрудничают в оборонной сфере «с десятками стран по всему миру». «Я не вижу веских оснований рассматривать ситуацию с Украиной как особый случай, а также, почему нам не стоило бы этого делать, особенно с учетом того, что они (украинцы. — Ред.) активно пытаются защитить свою территорию», — отметил спецпредставитель Госдепа.

Фаза активных боестолкновений затянется

Волкер считает несостоятельными аргументы о том, что подобное решение со стороны администрации Дональда Трампа могло бы привести к гонке вооружений и эскалации конфликта. По словам американского дипломата, Россия и так уже «ведет боевые действия» в Донбассе, а военная помощь со стороны Вашингтона едва ли «подтолкнет украинцев» к тому, чтобы «перейти в наступление».

По прогнозам спецпредставителя США, «с 80-процентной вероятностью» фаза «активных боестолкновений» на востоке Украины растянется еще на год. «Есть шанс, что это не произойдет, однако наиболее вероятный сценарий, что они продолжатся», — подчеркнул он.

США не признают аннексию Крыма

Отвечая на вопрос журналиста Politico о том, «будут ли наши внуки смотреть на карту, на которой Крымский полуостров включен в состав России», Волкер ответил: «Когда я рос, на картах возле стран Балтии была сноска. В ней говорилось, что США не признают насильственное включение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР. Думаю, произойдет нечто подобное». При этом дипломат подчеркнул, что США не признают «российское вторжение» и аннексию Крыма.

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