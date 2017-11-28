«Важно не то, как было подписано соглашение Армения-ЕС»: Марта Айвазян

«Подписание соглашения Армения-ЕС однозначно положительный и даже вселяющий надежду шаг, который откроет для Армении широкие перспективы. Это обеспечивает институциональную преемственность сотрудничества Армения-ЕС и является основой для присутствия и активного функционирования ЕС в Армении.

Стало ли возможным подписание соглашения по той причине, что властям Армении удалось найти язык с ЕС и с РА или же после членства Армении в ЕАЭС соглашение о партнерстве больше не воспринимается Россией в качестве угрозы собственным интересам? Возможно ли, что вопрос был решен непосредственно между ЕС и РФ, и Россия вынужденно не стала препятствовать подписанию или же у Москвы есть свой интерес в развитии отношений Армения-ЕС в данном формате? На этот вопрос трудно дать однозначный ответ.

На мой взгляд, подписание стало возможным в результате сопоставления всех этих факторов. Однако сегодня важно не то, как именно было подписано соглашение, важнее максимально воспользоваться им, углубить сотрудничество с ЕС путем надлежащего осуществления положений документа и не упустить перспективу развития и укрепления Армении»,- в интервью «Аравот» отметила экс-глава отдела НАТО МИД РА, эксперт Армянского центра демократии, безопасности и развития Марта Айвазян.

Полностью интервью с Мартой Айвазян читайте в печатном номере «Аравот» от 2811.2017г.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Фото Марты Айвазян – из страницы в Фейсбуке