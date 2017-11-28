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19:27 | Ноябрь 28 2017

Готовимся к либерализации виз

Готовимся к либерализации виз

Постоянная комиссия Национального Собрания Армении по вопросам европейской интеграции вчера вынесла положительное заключение по проекту закона о ратификации протокола между Арменией и Эстонией о применении соглашения между РА и Евросоюзом «О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения».

Начальник Государственной миграционной службы Гагик Еганян вчера сообщил, что соглашение было заключено в 2013 году. «Соглашение регулирует вопрос правомочий, какие структуры могут выходить на прямой контакт друг с другом, какие лица являются контактными, их адреса, через какой пропускной пункт должно организовываться возвращение человека, средства доказательства гражданства, виды документов, формы реадмиссии в условиях ускоренной процедуры и так далее», – представил Гагик Еганян.

Несколько месяцев назад такой протокол был подписан с правительством Франции. «В случае эффективного применения мы можем иметь возможности для более широкого и углубленного сотрудничества по миграционным вопросам, в том числе и вокруг вопросов либерализации виз. Ожидать, что мы можем достичь либерализации визового режима без сотрудничества по таким вопросам, не очень правильно, так как это – две стороны одной медали», – сказал Гагик Еганян.

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Рубрики: Европа, Общество, Политика

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