Готовимся к либерализации виз

Постоянная комиссия Национального Собрания Армении по вопросам европейской интеграции вчера вынесла положительное заключение по проекту закона о ратификации протокола между Арменией и Эстонией о применении соглашения между РА и Евросоюзом «О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения».

Начальник Государственной миграционной службы Гагик Еганян вчера сообщил, что соглашение было заключено в 2013 году. «Соглашение регулирует вопрос правомочий, какие структуры могут выходить на прямой контакт друг с другом, какие лица являются контактными, их адреса, через какой пропускной пункт должно организовываться возвращение человека, средства доказательства гражданства, виды документов, формы реадмиссии в условиях ускоренной процедуры и так далее», – представил Гагик Еганян.

Несколько месяцев назад такой протокол был подписан с правительством Франции. «В случае эффективного применения мы можем иметь возможности для более широкого и углубленного сотрудничества по миграционным вопросам, в том числе и вокруг вопросов либерализации виз. Ожидать, что мы можем достичь либерализации визового режима без сотрудничества по таким вопросам, не очень правильно, так как это – две стороны одной медали», – сказал Гагик Еганян.