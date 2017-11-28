«Правовые программы будут прорабатываться в соответствии с европейскими ценностями»: министр юстиции

Министр юстиции Давид Арутюнян уверен, что в результате подписания всеобъемлющего и расширенного соглашения между Арменией и ЕС правовые программы после этого будут прорабатываться в соответствии с европейскими ценностями.

«Мы разрабатываем 5-летнюю стратегию реформ судебно-правовой системы, которая предполагает определенные показатели и приоритеты», – отметил вчера в ходе беседы с журналистами Давид Арутюнян в рамках конференции «Предотвращение коррупции и защита прав человека».

На вопрос, какие именно программы предполагает соглашение, министр ответил, что об этом будет сообщено в ближайшем будущем. А что именно предпринимается для борьбы против коррупции, по словам Арутюняна, работа ведется по нескольким направлениям.

В качестве примера он отметил: «В этом году введено ограничение на оформление наличных сделок для должностных лиц. Проблема в том, что такие сделки использовались с целью легализации средств, полученных коррупционных путем. Тем самым исключаются пути обхождения закона, а о результате будет сказано позже».