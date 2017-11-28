КГД: Как в прошлом, так и сейчас при ввозе фруктов и овощей весом до 50 кг пошлина не изымается

Последние дни некоторые средства информации распространяли ошибочные комментарии относительно ввоза в республику фруктов и овощей, в связи с чем Комитет по государственным доходам (КГД) считает необходимым пояснить, что согласно требованиям Решения Правительства РА №865 от 2015 года и Соглашению «О порядке проведения таможенных действий при перевозке товаров личного пользования физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза и их пропуске», не превышающие 50 кг фрукты и овощи, ввозимых на территорию Республики Армения не считается явным коммерческим количеством, и поэтому, как раньше, так и сейчас может ввозиться на территорию Армении без уплаты таможенных пошлин.

Однако, в то же время, напоминаем, что согласно вошедшему в силу с 1 июля 2017 года решению №157 Евразийской экономической комиссии, принятому 30 ноября 2016 года, ввоз на территорию Армении (ЕАЭС), ввоз без соответствующего растительно-санитарного сертификата может быть разрешен только до 5 кг фруктов и овощей.

То есть, ввоз на территорию Армении физическим лицом более 5 кг (до 50 кг) фруктов и овощей может быть разрешен исключительно при наличии растительно-санитарного сертификата и предоставления его таможенным органам, с заполнением только путевой декларации. Следовательно, функции работников КГД ограничиваются удостоверением о наличии растительно-санитарного сертификата, и нелогично приписывать Комитету функции, к которым он не имеет никакого отношения.

Отдел информации и по связям с общественностью КГД при Правительстве РА