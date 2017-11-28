«Пальцы держим скрещенными, но не вмешиваемся»: Петр Свитальский – о законе о семейном насилии

Глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский не скрывает, что такое претенциозное соглашение взаимовыгодно для Армении и ЕС.

На вопрос, в чем заключалась выгода ЕС в вопросе заключения такого соглашения с Арменией, на вчерашней встрече с журналистами в «Медиа-центре» Петр Свитальский ответил: «У нас нет никаких секретов. Для нас это соглашение – часть стратегии, направленной на строительство стабильного соседства, предоставление нашим европейским партнерам возможностей для развития».

На вопрос, какова вероятность, что Армения может стать мостом между ЕАЭС и ЕС, господин посол ответил: «Это первое соглашение со страной, которая в ходит в состав другого союза. У нас с членами ЕАЭС есть другие соглашения, но заключенное с Арменией намного более претенциозное и предметное. ЕС не желает вводить разделительные линии в Европе. И потому мы хотим строить мосты со всеми нашими партнерами. А Армения имеет много преимуществ».

Петр Свитальский отметил, что реалии не могут измениться в одну ночь, и вовсе не следует ждать, что сразу же после подписания соглашения прогресс станет видимым. Однако посол заверил, что документ даст ответы во всех тех сферах, где имеются вопросы. Посол ЕС заверил, что это соглашение придаст новое качество отношениям ЕС-Армения.

Петр Свитальский сообщил, что на 25% будет увеличен бюджет, выделяемый на развитие Армении. На уточнение, будут ли предоставлены данные в цифрах, посол не поспешил их приводить, отметив только, что они увеличивают ее в тех случаях, когда ряд доноров сокращают помощь, предоставляемую Армении: «Это сигнал, что мы верим, что эта сумма будет использована в Армении наилучшим образом».

На вопрос, возможно ли, что подписание соглашения ЕС-Армения создаст проблемы для третьей стороны, учитывая то обстоятельство, что Армения является членом ЕАЭС, господин посол ответил: «Соглашение не направлено против третьей стороны. Более того, некоторые элементы в этом соглашении для других партнеров РА будут выгодными. ЕС не преследует никаких эгоистичных целей».

В ответ на вопрос об урегулировании Арцахского конфликта Петр Свитальский сказал, что позиция ЕС четкая: они за мирное урегулирование и поддерживают усилия Минской группы.

В ответ на вопрос о либерализации виз посол ЕС сказал, что он не прорицатель и не может назвать сроки, когда РА будет иметь свободный визовый режим с ЕС, только сообщил, что либерализация виз входит в двадцатку запланированных целей на 2020 год: «Есть некоторые условия, которые должны быть выполнены и удовлетворены, и либерализация виз произойдет в свое время».

На упоминание, что в таких случаях в качестве условия ЕС выдвигает принятие в Армении закона «О предупреждении семейного насилия», который уже вынесен на обсуждение в парламент, следовательно, каково мнение относительно проекта этого закона, господин Свитальский уклонился от оценок и только отметил, что ЕС держит пальцы скрещенными, но в то же время не желает вмешиваться в обсуждения, так как это дело Армении.