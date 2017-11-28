«Армения вступает в новый этап»: Петр Свитальский

Подписанное на днях между Арменией и ЕС Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве приведет в Армении к новым качественным переменам, в частности в борьбе против коррупции.

Об этом вчера заявил на конференции «Предотвращение коррупции и защита прав человека» глава делегации Евросоюза в РА, посол Петр Свитальский. По его словам, ЕС приветствует тот факт, что в последние месяцы Армения предприняла шаги в законодательной сфере в направлении борьбы с коррупцией, а также по реформе судебной системы.

Посол считает, что Армения вступает в новый этап, но законодательные и судебные реформы должны быть проверены на деле.

«Мы должны почувствовать результаты. Руководство и общество Армении смогут увидеть результаты борьбы против коррупции. Мы помогаем Армении в борьбе с коррупцией и готовы продолжить это сотрудничество. Сейчас в ее основе находится новое соглашение», – отметил посол ЕС.

Петр Свитальский констатировал также, что для ЕС подписание соглашения с Арменией – важный шаг.