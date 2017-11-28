Глава МИД Ирана в Ереване: «Первоочередными являются сферы энергетики и транзита»

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф сегодня 28 ноября заявили, что армяно-иранские политические и экономические отношения развиваются. Господин Налбандян отметил, что о частоте встреч с иранским коллегой знают все и заверил: «Я и господин Зариф не упускаем повода для встреч не только в Тегеране и Ереване, но и на международных площадках».

Господин Налбандян сообщил, что в ходе переговоров министром иностранных дел Ирана обсуждались также вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством: «Установление сотрудничества ЕАЭС-Иран может обеспечить прогресс для развития армяно-иранских экономических отношений».

Коснувшись переговоров, связанных с урегулированием Карабахской проблемы, Эдвард Налбандян отметил, что для Армении представляет важность уравновешенная и принципиальная позиция Ирана по исключительно мирному урегулированию на основе международного права.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что у Армении и Ирана имеются довольно хорошие возможности по развития экономических отношений. Он отметил, что с ним в Армению прибыли представители сферы экономики Ирана и предприниматели. Министр иностранных дел Ирана также сообщил: «В рамках армяно-иранского экономического сотрудничества первоочередными являются сферы энергетики и транзита. Отмечается важность сотрудничества также в сфере экологии, науки и технологий».