«Так ли это важно?»: Петр Свитальский не уточнил, кто в 2013 году отказался от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС

«Так ли это важно, друзья?», – вчера на встрече с журналистами в «Медиа-центре» глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский так и не захотел уточнить, кто же, в конце концов, в 2013 году отказался от подписания соглашения об ассоциации – Армения или ЕС?

На упоминание журналистов, что президент РА Серж Саргсян в присутствии высокопоставленных должностных лиц ЕС заявил, что в последний момент от подписания отказался именно ЕС, тогда как Петр Свитальский и другие высокопоставленные должностные лица ЕС заявляли, что отказалась Армения, и на вопрос, кто же все-таки отказался, господин посол ответил:

«Не хотелось бы ворошить прошлое и анализировать, что произошло. Давайте смотреть в будущее. Это соглашение, обещающее хорошее будущее. Не думаю, что пришло время оглядываться назад и заново переживать те чувства, которые были в 2013 году. Сейчас мы точно знаем, что это очень важное соглашение и отличается от соглашения об ассоциации. Это не ассоциативное соглашение, но ЕС всегда руководствуется также и устремлениями своих партнеров. Так что, неправильно говорить о том, что ЕС принуждается к чему-то».

Татев АРУТЮНЯН

http://www.aravot.am/2017/11/27//