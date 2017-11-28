Отношения Армения-ЕС могли иметь совершенно иное качество и специфику: Нику Попеску – «168 жам»

Эксперт Французского центра стратегических исследований Нику Попеску отмечает, что соглашение является большим достижением для Армении и Европейского союза.

«Это большое достижение, но говорить, что это ассоциация с ЕС, было бы неправильно, поскольку у Армении все же не будет того объема отношений с ЕС, как у Грузии, Украины и Молдовы, которые могла также иметь Армения, подписав с ЕС в 2013 году. Это особый статус и документ. То, что было на днях подписано – это двустороннее соглашение, в котором зафиксированы сферы, в которых может вестись сотрудничество, объемы и пределы этого сотрудничества».

Упоминая 2013 год, Попеску отметил, что Армения не подписала Соглашение об ассоциации, поскольку она имела проблемы безопасности и зависимость в этой сфере от России, а Россия из-за своих геополитических амбиций не хотела, чтобы Украина и Армения подписали ассоциативное соглашение, хотя на самом деле они не противоречили друг другу.

«Этот Евразийский экономический союз исключает сотрудничество Армении с некоторыми третьими сторонами по определенным вопросам, а подписав Соглашение об ассоциации, Армения была бы свободна, он не был ограничивающим документом. В результате геополитических амбиций России соглашение было подвергнуто существенному изменению и сокращению, тогда как отношения Армения-ЕС могли иметь совершенно другое качество и специфику».

На вопрос, в случае возможности может ли Армения вернуться к Соглашению об ассоциации, Попеску ответил, что такой вопрос никогда не обсуждался в ЕС, поэтому делать предположения трудно: «Если исчезнут ограничения Армении, и у ЕС не окажется более привлекательного предложения, чем ассоциация, то возможно».

Он не уверен, что в вопросе свободного визового режима с ЕС у Армении есть разрешение России, поскольку это будет означать гораздо более серьезный уровень отношений между ЕС и Арменией. «Я думаю, что Москва пока еще не обсуждает этот вопрос, поскольку впереди еще процесс ратификации, и в ЕС есть сомнения в том, что он пройдет гладко, так как ратификация не проходила гладко также в ​​Украине и Грузии», – сказал Попеску.