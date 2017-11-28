Россия не против вступления Азербайджана в ЕАЭС, но последнее слово за Арменией: Леонид Калашников – «Жоховурд»

Собеседник газеты «Жоховурд» – председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

– Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что они не против вступления Азербайджана в ЕАЭС. В каком случае это возможно, если учесть, что Армения имеет право наложить вето?



– Без согласия Армении получить такое соглашение от других было бы очень трудно. И это все хорошо понимают. Все также хорошо понимают, какое развитие это может получить в дальнейшем, что это возможно только в случае достижения консенсуса между Арменией, Азербайджаном, Россией, Беларусью и Казахстаном. Конечно, Россия не против того, чтобы Азербайджан присоединился к ЕАЭС, но последнее слово за Арменией.

– В условиях наличия Карабахского конфликта, на Ваш взгляд, насколько вероятно достижение такого консенсуса между Арменией и Россией?



– Экономика – это экономика, а территориальные вопросы – это иное. Сегодня у нас есть территориальные проблемы с Украиной, но вместе с тем экономические отношения существуют и даже развиваются. Вот в чем парадокс. Конечно, экономика и геополитика всегда взаимоувязаны и не могут развиваться по разным направлениям, но, на мой взгляд, экономика позволит решить или приблизить решение политических проблем.

Беседу вела Наира ОВАННИСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»