Самвел Бабаян приговорен к шести годам лишения свободы

Сегодня в Ереване суд по делу об «Игле» приговорил бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна к шести годам лишения свободы, передает Радио Азатутюн.

Напомним, прокурор требовал для Бабаяна семи лет тюрьмы.

Бабаян обвиняется в приобретении зенитно-ракетной системы «Игла» и в отмывании денег. В частности, согласно обвинению, он пытался очистить ввезенные преступным путем из России выведенные из законного обращения банкноты евро, испачканные краской, с целью их дальнейшего введения в обращение в Армении.

Считающийся одним из ключевых обвиняемых по делу, боевой товарищ Самвела Бабаяна Санасар Габриелян приговорен к 3 годам лишения свободы, Армен Погосян (по прозвищу «Жорик») приговорен к 2 годам тюрьмы, Карен Кочарян — к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно, Андраник Кочарян — к 2 годам условно, Жора Закарян – к 2 годам условно, Давид Арутюнян — к 2 годам условно.

Фото — Радио Азатутюн