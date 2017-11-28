Панорама после подписания

Республика Армения и Европейский Союз 24-го ноября в Брюсселе подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Оно переносит Армению в новую реальность, формируя панораму, обусловленную закрепленными Соглашением далеко идущими и открывающимися, получившими юридическую силу возможностями.

По своей значимости этот документ – самый важный для Армянской Государственности после Декларации и референдума о Независимости и международного признания Армении как независимого государства, имеет историческое значение. Он открывает возможности придания большого запаса прочности нашей государственности, определяя взаимные обязательства для Армении и ЕС, переводит взаимоотношения на качественно более высокий уровень.

Глядя на предысторию Соглашения и ход следования по пути к этому этапу, с учетом тех, условно говоря, стартовых позиций, от которых оттолкнулась Армения, необходимо очертить несколько констатаций, необходимых для должной оценки.

Прежде всего, Армения, остальные постсоветские страны, включенные в советский лагерь Восточноевропейские страны не получили бы реальной независимости, если бы под собственной тяжестью не рухнула Советская империя. Без этого невозможно было бы говорить о членстве в НАТО и ЕС, становлении частью Объединенной Европы Польши, Венгрии, Чехии, Румынии, Болгарии, Балтийских стран и других, о необратимости осуществленных в них реформ, невозможно было бы говорить о независимости постсоветских государств. К чести тогдашнего руководства России, нужно подчеркнуть, что этот процесс, по сути, прошел без глобальных потрясений, в отличие от Югославии, и русский народ довольно сдержанно воспринял развал Советской империи, тем самым, с уважением принял стремление нерусских народов к созданию независимых государств как факт и историческую реальность. Новая власть России провозгласила новый политический курс, направленный на модернизацию, демократизацию, либерализацию страны, представив заявку на становление неотъемлемой частью цивилизованного мира, которую русский народ ходом своей истории заслужил сполна.

Однако, это длилось весьма недолго, и первые отклонения от этого политического курса стали заметны на Кавказе – Южном и Северном. С одной стороны, Москва осуждала советское прошлое и практику, признавала незаконность оккупации Прибалтики, геноцид и депортацию многих народов, с другой стороны, осуществляла депортацию армян в Арцахе, снабжая Азербайджан наемниками и оружием, подвергала геноциду чеченский народ, пробуждая и подпитывая неоимперского монстра. Именно этот монстр и похоронил русскую демократию, породив нынешний криминально-чекистский режим, который в Европе впервые после Гитлера подверг аннексии территорию соседнего государства, создал международную коррупционную систему, по уровню угрозы не уступающую международному терроризму и ставшую угрозой международной безопасности номер один.

Процесс этой мутации спроецировался и на внутриполитические процессы и внешнеполитическую динамику Армении, которые также представляли собой мутацию. Опороченные выборы 1995-96гг в Армении на фоне неурегулированного конфликта испортили имидж страны-«островка» демократии в регионе, положив начало коррумпированной олигархии, сращивания денег и власти, созданию системы «капитализма для друзей». И параллельно с консолидацией неоимперских сил в России, в Армении к власти пришли готовые поддержать их коллаборационистские силы, превратившие страну в полигон по испытанию технологий «русского мира». И в результате этой мутации Армения, по сей день, как государство только теряла свою субъектность, власть растратила политический капитал страны.

В этом смысле, это Соглашение является переломным на пути нашей государственности. Санкции в отношении Москвы, маргинализация России в системе международных отношений, информационная и коммуникационная революция, рост гражданского сознания создали условия, чтобы нынешняя власть, даже после политической аварии 3-го сентября, продолжала политику сближения с Западом, с Европейским Союзом. Этому во многом поспособствовала и Россия сама, начав крупномасштабные поставки вооружений в Азербайджан и доведя дело до апрельской Четырехдневной войны. Несомненно, очень большую роль сыграл и субъективный фактор. Сержу Саргсяну удалось этим шагом в значительной степени маргинализировать российские и пророссийские круги в Армении, которым четыре года назад удалось сорвать подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС, принося клятвы Путину, втолкнуть страну в ЕАЭС, называя это «неизбежным», повесив над головой Армении угрозу превращения в сплошной Донбасс в противном случае. Всего лишь вспомните тот информационный террор, который развязала Москва против Армении в 2012-13гг.

Вот от этого всего и «оттолкнулась» Армения, подписав соглашение с ЕС. Соглашение сыграет важную стабилизирующую роль и в деле обеспечения безопасности и стабильности нашего государства и региона, поскольку этим документом единая позиция 28 стран-членов ЕС касательно процесса урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта получает юридическую силу. Эта позиция созвучна позициям Армении и Арцаха, о чем многократно заявлялось со стороны официального Еревана и официального Степанакерта, и выталкивает за поля максималистскую, нереалистичную, агрессивную и подрывающую Европейскую безопасность позицию Баку, тем самым, существенно повышая политическую цену возможного развязывания в будущем широкомасштабной войны, а также значительно сужая манипулятивные возможности России. Это дает возможность Еревану диверсифицировать свою внешнюю политику и политику безопасности, стимулирует внутреннюю реформацию, что укрепит иммунитет против возможных форс-мажоров, которые навстречу закономерному ослаблению России становятся неизбежными, особенно на фоне нынешнего кризиса мирового порядка.

Несомненно, это не все то, что заслужила Армения и армянский народ за весь путь борьбы последнего столетия. Это соглашение отличается от документа, подписанного Грузией, Молдовой и Украиной с ЕС, отличается от документа 2013-го года, готового к подписанию и не подписанного Ереваном. И это обусловлено нашим членством в так называемом «Евразийском союзе» и вытекающими из этого обязательствами. В то же время, уже подписанное соглашение определяет верность Армении европейским ценностям, позволяя своими возможностями обходить множество преград и широко воспользоваться открывающимися экономическими возможностями. Однако, чтобы все это стало действительностью, Соглашение должно быть вне персонифицированных или конъюнктурных подходов, потребует высокой и заинтересованной гражданской и политической активности со стороны общества, поскольку этот договор принадлежит нам всем, и он нацелен на будущее, предопределяя это будущее.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

28.11.2017г