«Не ждите, что мы наивно полезем в капкан»: Армен Ашотян – блоку «Елк»

Депутат от Республиканской партии Армении, председатель комиссии НС РА по внешним отношениям Армен Ашотян в своем заключительном выступлении во время сегодняшних парламентских слушаний, инициированных фракцией блока «Елк», коснулся аргументов «Елк», почему необходимо покинуть ЕАЭС.

Он сказал, что если какая-либо сила в парламенте и добилась успеха в европейском направлении, то это именно они. Ашотян отметил, что во внешней политике Армении существует аксиома – государственные интересы Армении. «Россия – это локомотив ЕАЭС. А кто в ЕС? Кто-нибудь напомнит мне? Это Германия».

Что касается тех оценок, чего мы лишились за четыре год, не подписав соглашение с ЕС, то Ашотян напомнил слова Сержа Саргсяна в Брюсселе, что в 2013 году это произошло не по нашей вине, когда не было подписано Соглашение об ассоциации, и в 2013 году Армения была готова подписать политическую часть, но нам было отказано в пересмотре экономического блока.

Затем Ашотян вспомнил слова одного из мексиканских президентов: «Бедная Мексика, так далеко от Бога и так близко к США. Это высказывание в нашем случае можно полностью экстраполировать на Турцию». Он отметил, что парламентская работа с блоком «Елк» у них получается: «Мы приняли участие в слушаниях, дали возможность высказать альтернативные мнения, но не ждите, что мы наивно полезем в капкан».