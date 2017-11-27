Степан Сафарян: из ответа Сержа Саргсяна видно, что наше «и-и» не суверенное «и-и», а разрешенное «и-и»

Сегодня во время парламентских слушаний, организованных фракцией «Елк», руководитель Армянского института международных отношений и безопасности Степа Сафарян отметил, что став членом в этой наднациональной интеграционной структуре – ЕАЭС, мы понесли потери, и факты на этот счет беспощадны. Он напомнил о том, что обещалось, и что мы имеем сегодня. Позиция РА – присоединение к ЕАЭС, аргументировалась элементами безопасности:

«Предположим, подразумевалась широкая повестка безопасности. В случае интеграции только в военно-политическом плане или аспекте безопасности порой приходится идти на определенные ограничения собственного суверенитета, если взамен этого возрастает твоя безопасность. Если сегодня говорим, что политика «и-и» состоялась, позвольте привести самый свежий пример. Когда президента Сержа Саргсяна в Брюсселе спрашивают о позиции России в связи с подписанием Всеобъемлющего и расширенного соглашения с ЕС, он отвечает – меня из России не упрекнули. Пожалуй, это самый лучший пример того, чтобы показать, что то «и-и», которое касается права проведения суверенной политики, вовсе не суверенное «и-и», а разрешенное «и-и».