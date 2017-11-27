Степан Сафарян: из ответа Сержа Саргсяна видно, что наше «и-и» не суверенное «и-и», а разрешенное «и-и»

Сегодня во время парламентских слушаний, организованных фракцией «Елк», руководитель Армянского института международных отношений и безопасности Степа Сафарян отметил, что став членом в этой наднациональной интеграционной структуре – ЕАЭС, мы понесли потери, и факты на этот счет беспощадны. Он напомнил о том, что обещалось, и что мы имеем сегодня. Позиция РА – присоединение к ЕАЭС, аргументировалась элементами безопасности:
«Предположим, подразумевалась широкая повестка безопасности. В случае интеграции только в военно-политическом плане или аспекте безопасности порой приходится идти на определенные ограничения собственного суверенитета, если взамен этого возрастает твоя безопасность. Если сегодня говорим, что политика «и-и» состоялась, позвольте привести самый свежий пример. Когда президента Сержа Саргсяна в Брюсселе спрашивают о позиции России в связи с подписанием Всеобъемлющего и расширенного соглашения с ЕС, он отвечает – меня из России не упрекнули. Пожалуй, это самый лучший пример того, чтобы показать, что то «и-и», которое касается права проведения суверенной политики, вовсе не суверенное «и-и», а разрешенное «и-и».
Степа Сафарян напомнил, как обещали в случае вступления в ЕАЭС инвестиции на 500 млн. долларов – конкретно по «Наириту», и поэтому власти должны объяснить, почему эти инвестиции не были осуществлены. До сих пор правительство не опубликовало результаты аудита в «Наирите». Тогда как общественности Армении было обещано, что ЕАЭС именно то место, где можем запустить цеха, дать импульс промышленности. Раньше утверждалось, что именно евразийский рынок соответствует критериям наших товаров. Степа Сафарян коснулся также газовой проблемы, отметив, что РА вступила в ЕАЭС, но потребитель газа в Армении получает его по очень высоким ценам и это тоже обман, что мы получаем пользу от этого.