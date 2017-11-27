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19:30 | Ноябрь 27 2017

«Слава Богу, что наши коллеги из ЕС поняли, что с нами не надо говорит методом «или-или»: Самвел Никоян

«Слава Богу, что наши коллеги из ЕС поняли, что с нами не надо говорит методом «или-или»: Самвел Никоян

Сегодня в парламенте проходят слушания относительно инициативы фракции «Елк» о начале процесса прекращения членства Армении в ЕАЭС. Депутат от РПА Самвел Никоян заявил, что в позиции блока «Елк» для них нет ничего нового:

«Первоочередная задача нашего государства – это вопрос Карабаха. Да, будучи членом ОДКБ, Россия продает оружие Азербайджану, мы неоднократно выражали свою тревогу, что это недопустимо. Но мы можем обеспечить нашу безопасность, покупая более дешевое оружие, в состоянии обеспечивать военно-политическое равновесие. В этом плане я нахожу, что наше противодействие в рамках ОДКБ эффективно».

Он также отметил, что те страны, которые пошли путем реализации политики «или-или» – Молдова, Украина, понесли территориальные потери, а наша политика «и-и» дала свои результаты. Это победа нашей внешней политики: «Слава Богу, что наши коллеги в ЕС поняли, что с нами нежелательно, не следует говорить с позиций «или-или». Согласно ему, соглашение с ЕС очень выгодно для нас, но покидать ЕАЭС не следует.

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Рубрики: Политика

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