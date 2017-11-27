«Слава Богу, что наши коллеги из ЕС поняли, что с нами не надо говорит методом «или-или»: Самвел Никоян

Сегодня в парламенте проходят слушания относительно инициативы фракции «Елк» о начале процесса прекращения членства Армении в ЕАЭС. Депутат от РПА Самвел Никоян заявил, что в позиции блока «Елк» для них нет ничего нового:

«Первоочередная задача нашего государства – это вопрос Карабаха. Да, будучи членом ОДКБ, Россия продает оружие Азербайджану, мы неоднократно выражали свою тревогу, что это недопустимо. Но мы можем обеспечить нашу безопасность, покупая более дешевое оружие, в состоянии обеспечивать военно-политическое равновесие. В этом плане я нахожу, что наше противодействие в рамках ОДКБ эффективно».