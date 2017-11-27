Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:02 | Ноябрь 27 2017
19:02 | Ноябрь 27 2017

«Армении продали картинку с видом ЕАЭС, где нет ни травы, ни коров»: выступление Айка Конджоряна удостоилось аплодисментов

«Армении продали картинку с видом ЕАЭС, где нет ни травы, ни коров»: выступление Айка Конджоряна удостоилось аплодисментов

Выступление члена Совета партии «Просвещенная Армения» Айка Конджоряна сегодня во время парламентских слушаний, организованных фракцией «Елк», удостоилось аплодисментов.

Он предложил участникам слушаний представить, что мы находимся не в парламенте Армении, а на какой-то выставке, где проходит продажа картин абстрактного художника: «Спрашиваете, мастер, что это вы нарисовали на картине, а он вам отвечает, что нарисовал корову, которая пасется в поле. Удивленно спрашиваете – но ведь здесь нет травы, а он говорит – да, травы здесь нет, потому что ее съела корова. Говорите – да, но ведь и коровы здесь нет. Он вам отвечает – удивительные вы люди, друг мой, а что делать корове на поле, где нет травы? Теперь история с ЕАЭС. Весь драматизм этой истории заключается в этом анекдоте. Когда в ЕАЭС проходили обсуждения вокруг членства в ЕАЭС, аргументы разделились на две группы: экономика и безопасность. Говорили, ну, знаете, это 150-милионный рынок, важный рынок, наши бизнесмены свой товар будут вывозить на льготных условиях, Армения станет развиваться. Некоторые говорили – превратимся в Сингапур. Правда, этот тезис прозвучал чуть позже. А когда затем спрашиваем – что произошло, нам отвечают, ну, санкции, плохое экономическое положение, экономисты приводят интересные спекуляции. Словом, понимаем, что здесь для нас не выгодное положение. Говорим – хорошо, а безопасность? Ашотян говорит – удивительные вы люди, говорите о безопасности. Речь надо вести об ОДКБ, при чем тут ЕАЭС? Получается, что для нас ЕАЭС превратился в ту картинку, где нет ни безопасности, ни экономики. Но нам продали эту картину и мы за эту картину продолжаем еще платить. Армении продали картинку с видом ЕАЭС, где нет ни травы, ни коровы».

Он обратился к Армену Ашотяну: «Я согласен, вы смогли обеспечить оглушительную победу «и-и», обеспечили политику «и-и», в условиях кнута и пряника. Мы тот особенный народ мира, который смог совместить это оба вместе».

По словам Конджоряна, пряник нам предлагает ЕС, а Россия заявляет – не будешь с нами, помни об Украине, а некоторые говорят, мол, со стороны Нахичевана нападут турки и так далее. Но самый блестящий пример кнута, по его словам, это репортаж, подготовленный «Звездой».

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Политика

Комментарии (0)

Комментировать

Другие статьи автора
 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда