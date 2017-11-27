«Растаможка «Опеля» с 1.6-литровым мотором будет стоить 2500 евро, а двухлитровым – 4400 евро»: ущерб от членства в ЕАЭС

Во время сегодняшних слушаний в парламенте относительно инициативы фракции «Елк» о начале процесса прекращения членства Армении в ЕАЭС выступил глава Ванадзорского офиса Хельсинкской Гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц. Он рассказал о преемственности власти в Армении и соседних странах, и отметил, что в Азербайджане, как известно, власть передается интимным путем, мы до этого еще не дошли, и пока передаем ее от премьер-министра президенту.

Он задался вопрос о том, кто является инициатором создания ЕАЭС, и какова цель этой инициативы, и сам же ответил – очевидно, это распространение явной диктаторской власти на постсоветские страны. По его словам, не может быть будущего там, где все определяется решениями одного человека.

На слушаниях выступил также координатор «Союза информированных граждан» Даниел Иоаннисян, который затронул вопрос увеличения ввозных таможенных пошлин.

Он сказал, что если раньше ввозные таможенные пошлины составляли 3%, то теперь, с членством в ЕАЭС, они выросли до 8%. членов ЕЭУ. Он также привел данные о том, что со странами-членами ЕАЭС мы реализуем 25% нашей внешней торговли, остальные 75% могут пострадать, а ставки таможенных пошлин при этом будут расти. Если Армения продолжит членство в ЕАЭС, то пошлины на старые автомобили старше 7 лет будет обходиться дороже. Например, таможенное оформление «Опеля» с 1,6-литровым двигателем будет стоить 2500 евро, а с двухлитровым двигатель – 4400 евро без НДС и экологического налога.