Бабуханян не понимает претензий блока «Елк» в отношении России: «С Путиным консультируется даже Эрдоган»

В парламенте продолжаются слушания относительно инициативы фракции «Елк» о начале процесса прекращения членства Армении в ЕАЭС. Депутат-республиканец Айк Бабуханян в своем выступлении указал, что нельзя связывать все свои проблемы с членством в ЕАЭС:

«Точно так же, скажем, например, можно связывать холодную погоду с нашим участием, например, в Совете Европы, к которому мы давно присоединились. Мы можем говорить, что долгие годы находимся в СЕ, а уровень коррупции или экономический индекс не столь хороши. Мы должны понимать, что никто в мире нам ничего не обязан, делать что-то вместо нас, вкладывать вместо нас деньги, работать, бороться, вооружаться. Когда мы предъявляем претензии нашим партнерам, союзникам, требуем то, что не предусмотрено каким-либо договором, взятыми обязательствами, это вызывает недоумение и удивление».