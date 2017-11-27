Арам Саргсян: ЕАЭС изменил намерения Сержа Саргсяна насчет пожизненного пребывания у власти

Как мы уже сообщали, сегодня в парламенте проходят слушания относительно инициативы фракции «Елк» о начале процесса прекращения членства Армении в ЕАЭС. Во время слушаний выступил депутат блока «Елк» Арам Саргсян, который заявил, что Армения с вступлением в ЕАЭС потеряла свою привлекательность. При этом он сослался на обоснования, приводимые политологами, приведшие к сокращению инвестиций, и причины, приведшие к утрате привлекательности Армении после вступления в ЕАЭС: несправедливые выборы, недостаточность судебных реформ.

Арам Саргсян прокомментировал заявления представителей властей, что последние выборы были самыми справедливыми, следовательно, это не могло отразиться на привлекательности страны, а также утверждения относительно того, что наша судебная система улучшается, с каждым днем приближаясь к совершенству. Арам Саргсян указал, что реформы осуществляются также и в законодательной сфере, правительство представляет хорошие законы и его даже удивляют такие перемены: «В чем же тогда причина, что привлекательность нашей страны снизилась? Причина одна – закрытость ЕАЭС, санкции против РФ, которые будут только расти».

Арам Саргсян отметил, что власти, говоря о политике «и-и», уже и без того потеряли эти годы: «Назарбаев пожизненный президент Казахстана, Лукашенко принял закон, он пожизненный президент Беларуси и будет им оставаться. В России фактически тоже так же, и сегодня я вижу тенденцию, что и в нашей стране произойдет тоже же самое. Я услышал ответы на вопросы президента РА в Европе, он сказал, что когда у него будут намерения, он скажет об этом. Но ведь перед референдумом по Конституции он уже сказал о своем намерении. ЕАЭС изменил это намерение, изменились действующие там традиции, потому что до этого он заявлял, что не намерен занимать ни должность президента, ни должность премьер-министра, ни какую-либо другую государственную должность».

Арам Саргсян сказал, что этот союз, который так или иначе не действует, рано или поздно перестанет существовать, надо высказаться против этого. Он сказал, что и он тоже мог бы по любимой соседской традиции усесться на берегу реки и ждать, что принесет с собой вода, но он знает, что принесет с собой вода и принесет очень скоро.