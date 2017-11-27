«Фактически, мы теряем традиционный рынок абрикоса»: Никол Пашинян — о ЕАЭС

На сегодняшних парламентских, организованных фракцией «Елк», ее руководитель Никол Пашинян призвал экономистов объяснить следующие цифры:

«В этом году в первой половине мы экспортировали в Россию примерно 1600 тонн абрикоса на сумму 451 тысячу долларов, а за тот же период прошлого года в России было экспортировано 6000 тонн, на 2,6 миллиона долларов. По объему экспорт абрикоса сократился в 3,5 раза. Мы говорим, что должны завоевать этот рынок, но фактически мы теряем наш традиционный рынок абрикоса. Чистый приток иностранных инвестиций в первый год членства в ЕАЭС составил 167,4 млрд. драмов. На втором году – 118,4 млрд. драмов. В первой половине этого года чистый приток имеет уже отрицательное значение».