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17:36 | Ноябрь 27 2017

«Фактически, мы теряем традиционный рынок абрикоса»: Никол Пашинян — о ЕАЭС

«Фактически, мы теряем традиционный рынок абрикоса»: Никол Пашинян — о ЕАЭС

На сегодняшних парламентских, организованных фракцией «Елк», ее руководитель Никол Пашинян призвал экономистов объяснить следующие цифры:

«В этом году в первой половине мы экспортировали в Россию примерно 1600 тонн абрикоса на сумму 451 тысячу долларов, а за тот же период прошлого года в России было экспортировано 6000 тонн, на 2,6 миллиона долларов. По объему экспорт абрикоса сократился в 3,5 раза. Мы говорим, что должны завоевать этот рынок, но фактически мы теряем наш традиционный рынок абрикоса. Чистый приток иностранных инвестиций в первый год членства в ЕАЭС составил 167,4 млрд. драмов. На втором году – 118,4 млрд. драмов. В первой половине этого года чистый приток имеет уже отрицательное значение».

Представляя эти цифры, Пашинян сказал, что эксперты должны помочь нам понять, что происходит, что они говорят, что ЕАЭС должен стать мостом для выхода на другие рынки.

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Рубрики: Политика, Экономика

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