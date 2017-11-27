Армен Ашотян уверяет, что армян тоже могут депортировать из Европы: «Уже 60 тысяч украинцев под угрозой депортации»

«В связи с подписанным с ЕС договором говорится, мол, видите, мы сумели осуществить политику «и-и». Со всей ответственностью заявляют – никакого «и-и» не произошло. Это могло произойти, если бы Армения, являясь и членом ЕАЭС, подписала бы соглашение о глубокой и всеобъемлющей ассоциации, получила бы возможность вступления на 500-миллионный рынок», – заявил сегодня депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян во время парламентских слушаний, организованных их фракцией. Напомним, что сегодня в парламенте проходят слушания по поводу процесса прекращения членства Армении в ЕАЭС

Председатель комиссии Национального Собрания Армении по внешним отношениям Армен Ашотян по поводу инициативы «Елк» сказал, что за ней кроется политика: «Поговорим о политических документах. Для нас самый важный политический вопрос – проблема Арцаха, здесь сослались на то, что не все члены ЕАЭС проголосовали в пользу армян. Да, не все, мы знаем о заявлениях и Беларуси, и Казахстана. Но вспомним, что ЕАЭС, прежде всего, создан был по инициативе РФ и вокруг российской экономики. Одной из главных действующих сторон в вопросе урегулирования Арцахского конфликта является Россия, в том числе и как сопредседатель Минской группы ОБСЕ».