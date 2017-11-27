Правозащитники обвиняют Россию в авианалете в Сирии и гибели десятков мирных жителей

Как передает ВВС, по меньшей мере 53 мирных жителя были убиты в воскресенье в результате ударов российской авиации по сирийской деревне Аль-Шафах, сообщают правозащитники.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил, что среди погибших — 21 ребенок.

Деревня расположена в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Это одна из последних сирийских провинций, все еще контролируемых боевиками «Исламского государства», запрещенной в России организации.

Поначалу SOHR сообщил о том, что в результате ударов по жилым домам погибли 34 человека.

Но руководитель центра Рами Абдель Рахман сообщил агентству Франс-пресс, что, по сообщениям из Сирии, жертв больше.

«Число жертв возросло после того, как разгребли завалы в ходе длительной спасательной операции», — сказал он.

Ранее российские военные подтвердили, что шесть бомбардировщиков ВКС России нанесли удары в этом районе, однако они утверждают, что целями авианалетов были боевики ИГ.

Обстрелы пригорода Дамаска

За несколько дней до начала женевских переговоров об урегулировании ситуации в Сирии сирийские правительственные войска усилили атаки на вооруженную оппозицию, а российская авиация — на боевиков ИГ.

Также по информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в воскресенье в результате авиаударов и обстрелов с земли погибли не менее 23 мирных жителей в Восточной Гуте, подконтрольном сирийским повстанцам пригороде Дамаска.

За две недели авиаударов, по данным активистов, погибли 120 человек, в том числе 30 детей.

Восточная Гута — одна из так называемых зон деэскалации, где действует режим прекращения огня. О создании зон безопасности договорились весной этого года сирийские власти и отряды сирийской оппозиции при посредничестве России, Ирана и Турции.

Ситуация в Восточной Гуте осложняется тем, что район уже четыре года находится в блокаде. Сирийские власти не пропускают коммерческие грузы в пригород, где проживают около 400 тысяч человек. По информации ООН, жителям Восточной Гуты, включая детей, остро не хватает продовольствия.

Обострение в зоне деэскалации

Правительственные войска в начале ноября усилили давление на анклав, объясняя это тем, что в Восточной Гуте действуют боевики джихадистской группировки «Джебхат Фатх аш-Шам».

Очевидец сообщил агентству Рейтер, что в небе над Восточной Гутой в воскресенье были видны беспилотники. Бомбардировкам подверглись также населенные пункты Месраба и Хараста в Восточной Гуте.

За последние две недели на территории Дамаска несколько раз падали снаряды из Восточной Гуты.

Сирийское правительственное издание сообщило, что в результате ракетного обстрела рынка Мидан в Дамаске получили ранения четыре человека.

Получить независимое подтверждение инцидентов не представляется возможным.

Москва, ключевой союзник сирийского президента Башара Асада, заявила в воскресенье, что нанесла авиаудары по позициям запрещенной в России джихадистской группировки «Исламское государство» в Дейр-эз-Зоре на востоке страны.

В начале ноября сирийские власти заявили об освобождении от боевиков Дэйр-эз-Зора — последнего оплота «Исламского государства».

Во вторник, как ожидается, в Женеве начнется восьмой раунд переговоров, призванных найти выход из сирийского конфликта.

За шесть лет войны в Сирии погибли свыше 400 тысяч человек, миллионы вынуждены были покинуть свои дома, что привело к тяжелейшему миграционному кризису в Европе со времен Второй мировой войны.

Фото — ВВС