Глава Союза армян Украины Вилен Шатворян надеется: отношения Армения-Украина станут крепче — видео

Армяне Украине стараются улучшить отношения Еревана и Киева. Как отмечается в материале украинского телеканала «Интер», из-за политической ситуации последних лет, отношения официальных Киева и Еревана несколько охладели. Представители армянской диаспоры в Украине стараются улучшить отношения исторической родины и новой, передает издание AnalitikaUA.net.

Глава Союза армян Украины Вилен Шатворян надеется, что отношения Украины и Армении станут крепче, об этом он заявил в комментарии телеканалу «Интер».

«В связи с политической составляющей есть некоторое охлаждение насколько я понимаю, но мы делаем все возможное чтобы они были крепче и теплее. Я думаю, что это одна из основных наших задач — помогать Украине и Армении дружить», — подчеркнул Шатворян.

Для этого проводятся десятки мероприятий.

Напомним, 24 ноября, в Киеве состоялась итоговая конференция Союза армян Украины, в ходе которой были подведены итоги деятельности САУ за 2017-й год и определены приоритеты на 2018-й. Как отметил глава САУ Вилен Шатворян, 2017-й был насыщен важными событиями. «Представителями организации успешно были реализованы все поставленные задачи».

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