Борис Навасардян: «Очень хорошо, что соглашение подписано, но трудные дела еще впереди»

Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве между Европейским Союзом и Республикой Армения, состоявшееся двадцать четвертого ноября в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства, в Армении вызвало большое воодушевление.

С одной стороны, неожиданный отказ подписывать Ассоциативное соглашение с ЕС четыре года назад и резкая смена интеграционного вектора Армении. А с другой стороны – столь же резкая смена традиционно очень теплого отношения армянского общества к России в период Апрельской войны, когда даже самые прорусские слои не могли не признать неприемлемое поведение стратегического партнера Армении, особенно в плане поставок вооружений и боевой техники врагу. Также не могли не повлиять на общественные настроения сравнения между уровнями развития экономик «выбравшей» ЕАЭС Армении и подписавшей соглашение с ЕС соседней Грузии, естественно, и сейчас ожидания от более тесного сотрудничества с Евросоюзом довольно велики.

А чем больше бывает надежд, тем больше и страх разочарования в случае их неосуществления.

Национальный координатор Армянской платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства Борис Навасардян в интервью «А1+» заметил, что подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между РА и ЕС всячески противился Азербайджан, который по разным каналам пытался всеми возможными и невозможными путями – дипломатическими и подковерными средствами противодействовать и препятствовать этому.

С явной ревностью и подчеркнутой холодностью к соглашению относится и Россия, имеющая «державные» притязания в отношении Армении, и пропагандистские круги которой представляют подписание данного соглашения как предательство со стороны Армении против России. Не были столь рады подписанию этого соглашения и некоторые страны Евросоюза, так как пессимистически относятся к расширению Европы вообще и к Восточному партнерству в частности. Подчеркнуто негативно отнеслись к соглашению некоторые круги и в самой Армении, разглядев за ним какие-то реальные, но еще больше мнимые опасности.

Учитывая все эти «против» и препятствия, а также тот большой скептицизм, который царил в армянском обществе до самой последней минуты, когда глава МИД РА Эдвард Налбандян и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини наконец-таки поставили свои подписи под этим важнейшим документом, газета «Аравот» попросила господина Навасардяна ответить на ряд вопросов. В частности, мы поинтересовались, на самом ли деле этот процесс уже необратим, можно ли исключить, что под влиянием каких-то сил в один прекрасный день Армения или наоборот – ЕС «отзовут» свои подписи под этим соглашением, нет ли какой-либо технической «лазейки», в результате которой Соглашение может быть аннулировано? Можем ли, в конце концов, спокойно вздохнуть и посчитать, что страхи, возникшие в результате «2013 года», остались позади?

Господин Навасардян ответил: «Я думаю, да, мы можем считать, что процесс необратимый, потому что следующий этап – ратификация Соглашения в парламентах стран – членов ЕС, и я не думаю, что в какой-либо стране – члене ЕС это может встретить серьезные препятствия. Такие препятствия были, когда парламенты стран – членов ЕС ратифицировали Соглашение об ассоциации с Украиной. Причина заключалась в том, что в этой стране шла война. Однако в Армении сейчас, слава Богу, нет таких проблемных ситуаций, и мы надеемся, что их не будет. У нас более или менее спокойная ситуация, и я думаю, что процесс этой ратификации пройдет без серьезных обсуждений и дискуссий.

В плане действия соглашения мы имеем два важных беспокоящих момента. Первое, чтобы механизмы, которые должны обеспечить применение имеющихся в Соглашении обязательств, работали бы правильно. С одной стороны, гражданское общество Армении должно быть последовательным, чтобы наши власти выполняли взятые обязательства, с другой стороны, гражданские общества стран – членов ЕС должны быть последовательны, чтобы финансовая помощь, предусмотренная данным соглашением, которая образуется в результате уплаченных налогов, служила бы цели. В этих направлениях надо вести серьезную работу, и в этом плане начинается трудная работа.

Кроме того, есть и второе беспокойство: речь идет о развитии Евразийского экономического союза, в каком направлении будет двигаться эта структура. До сих пор не ясно, что это за структура, куда она движется. Но она может идти путем углубления интеграции, и на этом пути могут быть такие обязательства, которые войдут в противоречие с обязательствами, взятыми в рамках этого соглашения. И, учитывая сложившуюся сегодня геополитическую ситуацию, очевидно, что в этом случае Армения будет вынуждена отдавать приоритет обязательствам в рамках ЕАЭС. Приведу простой пример: сегодня ЕАЭС не имеет аппроксимирующей составляющей закона, а в Соглашении с ЕС такая составляющая есть. Однако, если в один прекрасный день в ЕАЭС решат, что для углубления интеграции необходимо аппроксимировать законы, тогда Армения встанет перед большим противоречием: с какой структурой аппроксимировать свое законодательство? Должна аппроксимировать с ЕАЭС, тогда проблемы возникнут в плане выполнения условий Соглашения. Это один из примеров, мы можем иметь множество таких проблем, поэтому я говорю: все только начинается, трудная работа ждет нас еще впереди».

На наш вопрос, если такие проблемы возникнут и в результате каких-то условий мы не выполним обязательства, взятые перед ЕС, не столкнемся ли мы с той же ситуацией, перед какой в свое время оказались в случае с программой «Вызовы тысячелетия», когда нам просто сказали «до свидания», господин Навасардян ответил: «Вызовы тысячелетия» – другой документ, это была помощь странам, готовым к реформам, которые соответствуют каким-то критериям, и если страна начинает не соответствовать этим критериям, как после первого марта 2008 года Армения, а затем теряет возможность для получения помощи. А Соглашение с ЕС предполагает другие механизмы, это двухстороннее обязательство».

Но если вдруг наши власти не выполнят свою часть этого двухстороннего соглашения, что произойдет в этом случае?» На этот наш уточняющий вопрос господин Навасардян ответил: «Нет механизмов, что в результате чего-то это соглашение перестанет действовать, если есть политическое согласие продолжить его. А то, какими темпами будут осуществляться предусмотренные реформы, в каком направлении они будут медленно двигаться, в каком – быстро, это уже внутреннее дело Армении, это вопрос эффективности работы».