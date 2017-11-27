Саммит Франкофонии Ереване пройдет под девизом «Жить вместе», логотипом избран гранат

На проходящей в Париже 34-օй министерской конференции Международной организации Франкофонии (МОФ) накануне, 26 ноября, был представлен ход подготовительных работ по проведению Саммита Франкофонии в Ереване в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

По предложению Армении, принято решение о проведении ереванского Саммита Франкофонии 11-12 октября 2018 года, а заседания уставных органов МОФ в соответствии со следующим графиком: 7 октября – Постоянный совет Франкофонии, 8-9 октября – министерская конференция.

Министерская конференция Франкофонии утвердила и девиз ереванского саммита: «Жить вместе». Эдвард Налбандян сообщил, что этот девиз будет положен в основу нового основополагающего документа – Ереванского пакта. По словам министра, Ереванский пакт отразит всеобщие ценности Франкофонии: такие, как защита прав человека и народов, демократия, межкультурный и межрелигиозный диалог, а также борьба против ксенофобии, нетерпимости, дискриминации и насаждения ненависти.

Участники конференции посмотрели фильм об Армении, рассказывающий об условиях проведения Саммита, о местах проведения заседаний, инфраструктурах и других организационных вопросах.

Эдвард Налбандян сообщил также: в качестве логотипа XVII Саммита Франкофонии в Ереване избран гранат, имеющий символическое значение в армянской культуре.

«Среди важных мероприятий в рамках саммита планируем организовать экономический форум Франкофонии. Наша цель – поощрение контактов между предпринимателями, провести обсуждения вокруг вызовов и перспектив развития», – сказал Налбандян.