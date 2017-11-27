В Эр-Рияде объявлено о создании военной коалиции из стран с преимущественно суннитским населением

Голос Америки. В воскресенье в Эр-Рияде было официально объявлено о создании военной коалиции исламских стран во главе с Саудовской Аравией под командованием бывшего высокопоставленного командира пакистанских вооруженных сил. Это произошло на первой встрече министров обороны стран-участниц коалиции.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман, одновременно возглавляющий оборонное ведомство этой страны, открыл совещание Исламской военной антитеррористической коалиции (ИВАТ).

В официальном заявлении говорится, что «панисламская коалиция», в которую входит 41 страна с преимущественно суннитским населением, будет координировать и приумножать индивидуальные усилия этих стран в рамках глобальной борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом.

«Встреча [в столице Саудовской Аравии] знаменует официальное начало работы ИВАТ и укрепляет сотрудничество и интеграцию стран-участниц коалиции», – говорится в документе.

Образование коалиции оказалось в центре внимания в Пакистане, после того как бывший высокопоставленный командующий пакистанских вооруженных сил Рахиль Шариф был назначен первым командующим ИВАТ.

Обращаясь к участникам встречи в Эр-Рияде, Шариф пояснил, что ИВАТ станет платформой для поддержки антитеррористических операций членов коалиции с помощью обмена разведданными и наращивания потенциала.

«На некоторых членов нашей коалиции, воюющих с внушительными террористическими организациями, оказывается огромное давление из-за нехватки мощностей их вооруженных сил и правоохранительных ведомств», – заявил пакистанский генерал.

В то время как сторонники назвали коалицию во главе с Саудовской Аравией «мусульманским НАТО», скептики, включая скептиков в Пакистане, продолжают сомневаться в целях коалиции, видя в ней группировку, сформированную по конфессиональному признаку и направленную против соперников в лице шиитских Ирана, Сирии и Ирака.

Саудовские официальные лица объявили о формировании коалиции со штаб-квартирой в Эр-Рияде в 2015 году, назвав ее миссией борьбу с терроризмом, и особенно противодействие угрозе «Исламского государства».

Тегеран с самого начала выступал против этого, полагая, что создание коалиции направлено на усиление влияния Саудовской Аравии в регионе.

Критики предупреждают, что участие Исламабада может расстроить шиитское меньшинство страны и подорвать двусторонние отношения с Ираном, который имеет общую границу с Пакистаном протяженностью около тысячи километров.

Пакистанский Сенат, верхняя палата парламента, на прошлой неделе стал ареной очередных ожесточенных дебатов, когда члены оппозиции призвали правительство не принимать на себя никаких обязательств на воскресной встрече в Эр-Рияде без консультаций с парламентом.

Сенатор Фархатулла Бабар отметил, что коалиция охватывает четыре ключевых сферы: идеологию, связь, финансирование борьбы с терроризмом и вооруженные силы. Эти сферы, особенно идеология, могут содержать потенциальные ловушки и сложности с возможными последствиями для Пакистана, заявил Бабар, согласно местным СМИ.

Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси, начальник штаба пакистанской армии генерал Камар Джавед Баджва, руководитель главной разведслужбы ISI, а также другие чиновники в понедельник посетят Эр-Рияд по приглашению саудовского руководства для важных консультаций, хотя точные темы дискуссий неизвестны.

«Если ИВАТ окажется саудовской платформой для борьбы с геополитическими врагами и продвижения идей узкоконфессионального характера, то Пакистану лучше держаться подальше от такой авантюры», – предупредила в субботу ведущая англоязычная газета DAWN в редакционной статье.

Газета выразила беспокойство по поводу заявления саудовского кронпринца, распространенного в пятницу, в котором он назвал верховного лидера Ирана «ближневосточным Гитлером».

В объявлении, выпущенном перед воскресной встречей, коалиция ИВАТ процитировала генерала Шарифа, заявившего, что терроризм является крупнейшим вызовом, с которым столкнулся мусульманский мир.

Генерал ушел в отставку в ноябре 2016 года. Его хвалят за эффективные операции по борьбе с террористическими группировками в Пакистане в течение трех лет, когда он был командующим вооруженными силами.

Но лидеры шиитского сообщества и независимые критики в Пакистане осуждают правительство и Шарифа за то, что он согласился занять пост руководителя коалиции, опасаясь, что это может усилить межконфессиональные конфликты в стране.

Пакистан всегда проходил по тонкой грани, пытаясь поддерживать баланс между его соседом, Ираном, и Саудовской Аравией. Саудовское королевство принимает сотни тысяч пакистанских экспатриантов и является ключевым источником поставок нефти Исламабаду с отсрочками платежей и грантов, направленных на оказание помощи традиционно бедствующей экономике Пакистана.

Пакистанское правительство, в условиях огромного давления внутри страны, в 2015 году отказалось присоединиться к возглавляемым Саудовской Аравией военным операциям против шиитских повстанцев хути в Йемене, которых поддерживал Иран. Парламент запретил тогдашнему премьер-министру Навазу Шарифу участвовать в этой операции, заявив, что вмешательство Пакистана в конфликт в другой стране, может усугубить межконфессиональную напряженность внутри страны и расстроить друзей Исламабада в исламском мире.

На снимке — Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман (в центре) позирует для фотокорреспондентов вместе с начальниками генштабов и министрами обороны мусульманских стран возглавляемой Саудовской Аравией контртеррористической коалиции. Эр-Рияд. 26 ноября 2017 г.

Фото — Голос Америки