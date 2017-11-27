Более половины немцев — за «большую коалицию» ХДС/ХСС-СДПГ: опрос

Deutsche Welle. Более половины жителей Германии (52 процента) выступают за то, чтобы была сформирована «большая коалиция». Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен институтом Emnid по заказу издания Bild am Sonntag, сообщается в воскресенье, 26 ноября.

Ранее было объявлено, что предварительные консультации о формировании коалиции «Ямайка» между тремя партиями — блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель (Angela Merkel), Свободной демократической партией (СвДП) и «зелеными» провалились.

Сразу после выборов в сентябре Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) исключила возможность участия в «большой коалиции» с ХДС/ХСС, объявив о переходе в оппозицию. Но сейчас председатель СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz), ранее выступавший за проведение внеочередных выборов в бундестаг, заявил, что решение об участии социал-демократов в правительственной коалиции должно быть принято по итогам внутрипартийного голосования.

На выборах 24 сентября блок ХДС/ХСС набрал 33 процента, Социал-демократическая партия Германии — 20,5 процента, СвДП — 10,7 процента, Левая партия — 9,2 процента, «зеленые — 8,9 процента, правопопулистская «Альтернатива для Германии» — 12,6 процента.

Фото — Deutsche Welle