Композиция из мусора и живописи под носом у Мартироса Сарьяна

Вернисаж, действующий вокруг памятника Мартиросу Сарьяну, является одним из любимых мест не только для ереванцев, но и туристов. Где еще мы можем встретить такое разноцветье, сосредоточенное в одном месте?

Место привлекательное, оживленное, поблизости есть много кафе, поэтому возле памятника Сарьяну и находящейся неподалеку скульптурной композиции «Мужчины» нет отбоя от желающих сфотографироваться рядом с ними или на их фоне. Жаль, что в столь живописном парке в самом сердце столицы рядом с картинами соседствует также и скопившийся мусор.

Мы не знаем, как эта сюрреалистическая «композиция» влияет на музу художников, но то, что такая картина, безусловно, действует на нервы прохожим, это факт. Да и некорректно освящать мастера кисти «ароматами» мусора.

Фото – Гоар АКОБЯН

