Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 12:04 | Ноябрь 27 2017
12:04 | Ноябрь 27 2017

Композиция из мусора и живописи под носом у Мартироса Сарьяна

Композиция из мусора и живописи под носом у Мартироса Сарьяна

Вернисаж, действующий вокруг памятника Мартиросу Сарьяну, является одним из любимых мест не только для ереванцев, но и туристов. Где еще мы можем встретить такое разноцветье, сосредоточенное в одном месте?

Место привлекательное, оживленное, поблизости есть много кафе, поэтому возле памятника Сарьяну и находящейся неподалеку скульптурной композиции «Мужчины» нет отбоя от желающих сфотографироваться рядом с ними или на их фоне. Жаль, что в столь живописном парке в самом сердце столицы рядом с картинами соседствует также и скопившийся мусор.

Мы не знаем, как эта сюрреалистическая «композиция» влияет на музу художников, но то, что такая картина, безусловно, действует на нервы прохожим, это факт. Да и некорректно освящать мастера кисти «ароматами» мусора.

Фото Гоар АКОБЯН

Газета «Аравот»
23.11.2017г

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Газета «Аравот», Столица

Комментарии (0)

Комментировать

Другие статьи автора
 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда