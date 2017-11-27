Атом Маргарян: «Соглашение об ассоциации с ЕС привлечет в Армению инвестиции»

Подписание состоящего из 8 частей Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС открывает для Армении широкий путь в европейские страны. Такое мнение в пятницу в Пресс-клубе «Пастарк» высказал руководитель Центра инновационных институциональных исследований, экономист Атом Маргарян.

Согласно господину Маргаряну, решение Армении подписать рамочное соглашение с 28 странами ЕС создаст возможность для гибких экономических отношений. Согласно ему, этот договор также привлечет в Армению инвестиции в сфере высоких технологий, энергетики и науки: «Соглашение позволит также Армении вести более гибкую внешнюю политику, так как Армения может стать мостом между ЕС и ЕАЭС».

Он также высказал мнение, что соглашение позволит регулировать некоторые проблемы, связанные с ценообразованием и офшорами, которые существуют в разных сферах и касаются экономики Армении.

Что касается экономической составляющей соглашения, то Атом Маргарян отметил, что Армения должна привести свою экономическую политику в соответствие со стандартами ЕС: «Евросоюз в свою очередь обязуется поддерживать обеспечение независимости Центрального банка Армении, стабильности цен на рынке страны, финансовую надежность. В политической части документа акцент ставится на облегчение визового режима и начало диалога о его либерализации с целью стимулирования взаимных визитов граждан Армении и ЕС».

Грета МАРГАРЯН