Андрей Илларионов: выступление в ходе дискуссии в Конгрессе США на тему «Кремлевский доклад. Как определить кремлевскую правящую элиту и ее агентов»

Бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов опубликовал свое выступление в ходе дискуссии в Конгрессе США 14 ноября 2017 г. на панели «Кремлевский доклад. Как определить кремлевскую правящую элиту и ее агентов» в переводе на русский язык.

Представляем текст речи из персональной страницы А.Илларионова в LiveJournal под заголовком «70 с лишним лет спустя у союзников времен Второй мировой войны похожий враг».

Добрый день, уважаемые дамы и господа!

В своем выступлении я хотел бы остановиться на четырех важнейших соображениях.

Первое, желательность и необходимость международного сотрудничества.

Как вам хорошо известно, президент России Владимир Путин регулярно жалуется на отвратительное состояние российско-американских отношений. В минувшие выходные он в очередной раз публично посетовал на отсутствие сотрудничества между двумя странами по наиболее важным, с его точки зрения, наиболее острым проблемам двусторонней повестки дня.

Огорчение Путина можно понять. Следует признать, что, конечно же, это не совсем просто – развивать искреннее сотрудничество между, с одной стороны, режимом, терроризирующим собственных граждан, совершающим агрессии против ближайших соседей, грубо нарушающим международное право, и, с другой стороны, демократическими странами, действующими в соответствии с принципами верховенства права. Такого рода режимы очень различаются и в практической жизни плохо совместимы. Аналогичным образом трудно ожидать подлинно плодотворного сотрудничества между мафиозными бандитами, с одной стороны, и законопослушными гражданами, с другой. Но между самими мирными, законопослушными гражданами, разделяющими одни и те же ценности, нацеленными на одни и те же цели, – независимо от их национальной принадлежности и гражданства – такого рода плодотворное сотрудничество вполне естественно.

Поэтому, уважаемые коллеги, вы можете воспринимать и текст находящегося в ваших руках Меморандума, и самих участников этой панели, находящихся сейчас перед вашими глазами, и весь данный проект по исполнению закона США № 3364 как очевидное проявление сотрудничества, столь желанного Президентом России. Это сотрудничество – серьезное, плодотворное, и, очевидно, долгосрочное. Это сотрудничество, как вы видите по списку авторов этого Меморандума и составу этой панели, является не только двусторонним, но и трехсторонним – между США, Европой и Россией. Основным предметом этого сотрудничества является самый важный, самый острый вопрос в двусторонней, трехсторонней и глобальной повестке дня – как остановить агрессивную, незаконную, коррупционную деятельность нынешнего кремлевского режима.

70 с лишним лет назад США, Европа и Россия в какой-то степени аналогичным образом начали сотрудничество друг с другом в вопросе о том, как остановить агрессивные действия другого преступного режима. Тогда большая тройка встречалась в Тегеране в 1943 году, затем в Ялте и Потсдаме в 1945 году. В последние годы российский президент не один раз намекал на то, что он хотел бы повторения Ялты, то есть осуществления трехстороннего сотрудничества в нынешнее время. Как вы видите, сегодня участниками панели являются представители США, Европы и России. Таким образом, сокровенная мечта президента Путина о трехстороннем плодотворном сотрудничестве сбывается на ваших и его глазах.

Второе, правовая основа этого проекта.

В дополнение к тем метрикам и тем критериям, о которых уже говорили уважаемые посол Д.Фрид и доктор А.Аслунд, следует назвать еще один фактор, который был взят на вооружение при уточнении подходов для составления списка членов правящей элиты Кремля в соответствии с законом № 3364. Это право. Точнее: нарушение права. На самом деле это самый важный фактор и это самая главная причина для составления упомянутого списка. Как вы уже могли видеть, закон № 3364 называет многие незаконные действия нынешней кремлевской правящей элиты – от кибервойны до нарушений прав человека, от коррупции до отмывания денег, от убийства Сергея Магнитского до кремлевских агрессий против Грузии, Украины, Молдовы.

Что особенно важно подчеркнуть, так это то, что преступления, названные в законе № 3364, являются преступлениями не только в соответствии с законодательством США, но и в соответствии с российским законодательством. Все они описаны в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации:

Статья 105. Убийство.

Статья 127. Незаконное лишение свободы.

Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования.

Статья 158. Кража.

Статья 159. Мошенничество.

Статья 160. Присвоение или растрата.

Статья 161. Грабеж.

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Статья 205. Террористический акт.

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями.

Статья 286. Превышение должностных полномочий.

Статья 290. Получение взятки.

Статья 291. Дача взятки.

Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Статья 300. Незаконное освобождение от уголовной ответственности.

Статья 301. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.

Статья 303. Фальсификация доказательств.

Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа.

Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.

Статья 316. Укрывательство преступлений.

Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.

Статья 356. Применение запрещенных средств и методов ведения войны.

Статья 359. Наемничество.

Таким образом, с формальной точки зрения Уголовный Кодекс Российской Федерации не слишком отличается от Уголовного кодекса Соединенных Штатов Америки. Следовательно, ключевое различие между двумя странами – это различие не столько в содержании уголовных кодексов обеих стран, не столько в писаном законодательстве в том виде, как оно составлено и утверждено, сколько различие в фактической практике правоприменения, в применении писаных и неписаных законов. Слишком часто в сегодняшней России лица, виновные в преступлениях по российскому законодательству, избегают наказания, а невинные – оказываются наказанными, попавшими за решетку, убитыми. Эту отвратительную практику нужно остановить. Если правовыми методами этого сделать не удается, то этого следует добиваться политическими средствами.

Третье, необходимость внешней реакции.

К дополнительному несчастью, агрессивная, криминальная, коррупционная деятельность кремлевского режима не ограничивается только лишь российской национальной территорией. Она уже давно вышла за пределы официальных границ России. Если использовать экономический язык, то нынешние агрессии Кремля, его преступления, коррупция, вмешательство в жизнь других стран стали самыми крупными статьями национального (более корректно: кремлевского) экспорта и в то же время очень опасными импортными статьями для других стран и обществ.

Таким образом, кремлевская преступная деятельность стала международной проблемой. Поэтому для ее прекращения необходимы международные усилия. В свете этого мы приветствуем инициативу Конгресса США, направленную на решение этой проблемы. Поскольку в данный момент российская правовая система сама по себе не в состоянии остановить преступную деятельность кремлевского режима, то мы рассматриваем усилия Конгресса США и ожидаемые действия Администрации США как своего рода услуги, предоставляемые США российскому обществу на условиях аутсорсинга. Эти действия можно также рассматривать как еще одну программу Ленд-лиза, как своего рода дружественную руку, протянутую американским обществом российским гражданам – как это уже было во время Второй мировой войны или же во время голода 1921-23 гг., когда благодаря деятельности АРА от гибели были спасены 7 миллионов жителей России.

Последний комментарий – о конечной цели данного проекта.

Наши общие усилия (США, Европы, России) не следует рассматривать как однократный акт, действие которого закончится в феврале следующего года. Нет, их следует рассматривать лишь как первый шаг, как начало реализации стратегии, осуществление которой может занять некоторое время. В ходе этого процесса предлагаемые нами сегодня критерии могут быть скорректированы, списки лиц могут быть расширены, случаи нарушения ими российского законодательства и законодательств других стран могут быть описаны точнее. Конечной целью реализации этой совместной стратегии должен стать пункт, похожий на тот, какой наши предшественники достигли благодаря их плодотворному сотрудничеству 70 с лишним лет назад. Тогда это был город Нюрнберг. А точнее: Нюрнбергский Трибунал. О нем не однажды говорил мой коллега Андрей Пионтковский, напоминая слова советского представителя на Нюрнбергском процессе «над преступниками, завладевшими целым государством и самое государство сделавшим орудием своих чудовищных преступлений». На этот раз аналогичный процесс следовало бы провести в одном из российских городов, например, в Москве, в форме судебного трибунала над «преступниками, захватившими российское государство, и самое российское государство сделавшими орудием их отвратительных преступлений».