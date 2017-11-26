Анализ ВВС: почему Тереза Мэй все чаще критикует Москву?

За две недели британский премьер Тереза Мэй сделала уже два резких выпада в сторону России. Весь предыдущий год глава британского правительства хотя и критиковала Кремль, но не так часто. Что изменилось? Об этом в статье «Два выпада за две недели. Почему Мэй все чаще критикует Москву?» пишет обозреватель Русской службы ВВС Ольга Ившина и продолжает:

В пятницу на полях саммита Восточного партнерства ЕС Мэй пообещала выделить 100 млн фунтов (111 млн евро) на борьбу с российской дезинформацией на территории бывшего СССР.

Премьер обвинила Москву в попытках дестабилизировать Европу и призвала лидеров стран Евросоюза объединиться для борьбы с угрозами враждебных государств, «таких как Россия».

Неделей ранее Мэй высказалась в похожем ключе.

Опрошенные Би-би-си дипломаты и эксперты отмечают, что у Мэй есть несколько причин вновь и вновь напоминать об угрозе со стороны Москвы.

Переключение внимания?

Заявление о выделении дополнительного финансирования на борьбу с российской угрозой Мэй сделала за несколько часов до старта переговоров с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Среди прочего стороны должны были обсуждать детали будущего соглашения о выходе Британии из ЕС.

Сообщалось, что Мэй собиралась предложить Евросоюзу 40 млрд евро «за развод».

В то же время Лондон не хочет комментировать детали переговоров про «брекситу», особенно финансовую часть будущего соглашения.

Неудивительно, что на этом фоне Мэй пытается «перебить повестку» громкими заявлениями о необходимости противодействовать России, отметили в беседе с Би-би-си два высокопоставленных дипломата, не уполномоченных общаться с прессой.

Новая старая роль Британии

«Брексит» поднимает и другой важный и болезненный для Лондона вопрос: какую роль будет играть Британия в Европе после выхода из ЕС?

Лондон пытается позиционировать себя как ведущий центр обеспечения безопасности в старом свете.

Именно поэтому Британия охотно выделяет средства на борьбу с кибершпионажем и дезинформацией со стороны России, а также другие оборонные проекты.

При этом Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) считается одной из лучших спецслужб в мире по части кибербезопасности.

Как говорят дипломаты за кулисами саммита в Брюсселе, на фоне общей обеспокоенности действиями России, предложение помочь бороться с выпадами Москвы может заинтересовать ряд европейских игроков.

В первую очередь речь идет о небольших странах, в частности, Восточной Европы.

Осознанные угрозы

Политики и дипломаты, говорившие с Би-би-си на условиях анонимности, отмечают, что немалую роль в усилении критической настроенности британского премьера играет и само поведение России.

Специалисты, анализирующие активность прокремлевских СМИ, отмечают, что они действуют профессионально и напористо.

Темы, входящие в сферу интересов Москвы, продвигаются по разным каналам, в разной форме, но с завидным постоянством.

Например, в различных СМИ и соцсетях периодически появляются все новые и новые версии на темы «Кто мог сбить «боинг» МН-17 над Украиной» или «Кто и почему спровоцировал конфликт на востоке Украины».

Потребители информации начинают путаться в обилии версий, а нередко и вовсе теряют доверие к СМИ, отмечают аналитики, беседовавшие с Би-би-си.

Прокремлевские информагентства и сайты сейчас публикуют статьи на десятках языков.

Зачастую такие сайты ссылаются или перепечатывают сообщения друг у друга, создавая видимость многочисленности источников информации.

Благодаря такой стратегии новости, основанные на искаженных фактах, постепенно переползают с прокремлевских ресурсов в независимые европейские СМИ, отмечают источники Би-би-си в аналитических центрах Евросоюза и Британии.

Два собеседника Би-би-си вспомнили случай с девочкой Лизой в Германии. Тогда история о якобы изнасилованном мигрантами русскоязычном ребенке вывела несколько тысяч людей на акцию протеста.

Новость, о которой сперва говорили лишь окологосударственные российские СМИ, постепенно стала одной из самых обсуждаемых и в западных изданиях — пусть и в совершенно другой тональности.

Такие тенденции вызывают большую озабоченность руководства Британии и Евросоюза.

И это — дополнительный стимул к выделению средств на «борьбу с российской угрозой» и громким заявлениям об этом.

Члены британской делегации в Брюсселе отказались раскрывать детали того, на что пойдут обещанные Мэй 100 млн фунтов. Известно лишь, что средства будут выделяться постепенно в течение пяти лет и будут использованы «для борьбы с российской кампанией дезинформации на территории бывшего СССР».

По словам источников Би-би-си, знакомых с ходом обсуждения вопросов противодействия российскому информационному влиянию, акцент будет сделан на просвещении аудитории, повышении осведомленности людей.

Противодействовать распространению дезинформации можно лишь научив людей отличать фейк от проверенных фактов, отмечают источники.

При этом они признают, что такое обучение — процесс трудоемкий и не всегда успешный.

Пресс-служба премьер-министра Британии не стала отвечать на вопросы Би-би-си, отметив, что им нечего добавить к словам Терезы Мэй.

МИД России не раз заявлял, что обвинения в распространении дезинформации российскими СМИ не имеют под собой основания и используются для дискредитации Москвы.

Фото — ВВС