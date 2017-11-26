Столетие русской октябрьской революции и уроки Армении

Недавно весь мир, по крайней мере, его левая часть, отметила этот юбилей. Власти России воздержались от проведения официальных меропроятий, вместо этого для своей общественности раскрыв ряд новых фактов, которые раньше не публиковались. Власти России представили истирические события собстенному обществу под иным углом.

Основные предпосылки революции:

Первое

До революции 1917 года в России сформировалась крайне монополизированная экономика, в условиях которой 50 процентов от ВВП находилось в руках 5 процентов населения. Уровень благосостояния самых богатых был в 17 раз больше, уровня благосостояния самых бедных слоев общества. Для сравнения отметим, что этот показатель, например, в Германии, Франции или Великобритании составлял 4-6 раз.

Второе

На политической арене России тогда не нашлись ответственные политические силы и деятели, которые имели бы адекватное представление о реальной ситуации в стране. В результате сложилась крайне поляризованная ситуация, когда в правящей верхушке шла бешеная грызня за кормушку, а революционеры мечтали о смене власти силой.

Третье

Из-за грызни между политическими силами власти и оппозиции народ потерял доверие не только к партиям, к церкви и власти, но и к государственным институтам страны, Государственной Думе, правительству, армии и, наконец, к царскому институту — в лице царя, монарха Николая 2-го. Именно из-за тотального отсутствия доверия страна развалилась, позже — во время войны развалилась и армия, а потом развалилась государственность — Российская империя. Результатом всего этого стала Октябрьская революция.

Армянская действительность

Мы не можем не учитывать вышеперечисленные российские уроки, поскольку у нас тоже сегодня:

Первое

Сформирована монополистическая олигархическая экономическая система и крайне поляризованное общество.

Второе

В нынешнем политическом поле Армении также нет ответственных и вселяющих доверие политических сил и деятелей. И у нас сегодня идет грызня внутри власти. Политические силы, мнящие себя демократическими, пытаются сформировать новую имитационную повестку дня, а революционные круги страны, не веря в избирательные институты, думают о новых революционных потрясениях и вооруженных переворотах.

Третье

Как и 100 лет назад в России, в современной Армении также есть глубокий кризис доверия. При этом, не только к политическим партиям и деятелям, но и к государственным институтам.

Тем не менее, необходимо отметить, что между нами и русскими есть принципиальная разница. Во-первых, русские имеют 1000-летнюю беспрерывную традицию государственности, и неслучайным является тот факт, что сто лет назад, потеряв свою старую государственность, хоть и через революцию, они смогли создать новую империю — СССР. Мы потеряли нашу государственность 600 лет назад (если учесть Киликийскую Армению), и новая государственность имеет всего лишь 25-летнюю историю.

Третья разница: Армения — маленькая страна, мы не имеем права на территориальные, человеческие и другие потери. У нас нет дополнительных ресурсов для исторической ошибки.

И сегодня исходит из наших интересов восстановление доверие по отношению к государственным институтам, поскольку в противном случае любая случайная искра, будь то в виде военных действий или социального недовольства, может вызвать хаос для государственности с соответствующими опасными последствиями.

Все без исключения — верхи и низы должны извлечь уроки из истории и предпринять соответствующие шаги, в противном случае история может повториться, при том, в худшем варианте. Классическое государственное мышление в подобных случаях требует осуществить революцию с верхов, там более в условиях нерешенной карабахской проблемы, в противном случае ее осуществят низы с соответствующими последствиями. Если кому-то кажется, что эта ситуация может длиться вечно, то они сильно ошибаются. Самый ровный путь для того, чтобы избежать трагических сценариев – это изменения, которые необходимо осуществить. Это и должно стать главной повесткой дня для Армении.

Обобщение

«Группа альтернативные проекты» считает, что в Армении путь изменений – это не потрясения и не застой государственной системы. Эти изменения дадут возможность восстановить доверие людей к государственным институтам.

«Группа альтернативные проекты» разрабатывает дорожную карту реформ в разных сферах. Мы будем периодически представлять эти предложения на суд общественности.

«Группа альтернативные проекты»