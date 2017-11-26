«Не убивай!», «Не молчи!»: «Стрит арт» в городах Армении ломает безразличие людей

«Искусство обладает мощной силой влиять на общественное сознание, и искусство может изменить сознание людей»,- говорит руководитель Medialab.am Марианна Григорян. Руководствуясь именно этим принципом, Medialab.am инициировал «стрит арт» (street art) на три актуальные темы.

«Стрит арт», как направление в культуре, сравнительно новое в нашей стране. Григорян говорит, в Армении был «стрит арт» с критикой, но полиция очень быстро уничтожила: «Потом на стенах остались те работы, которые я не считаю «стрит артом», поскольку «стрит арт» должен иметь содержание.

Уже более двух лет, как Medialab.am активизировал в Армении культуру карикатуры, публикует сатирический журнал «Цец» (моль). Григорян говорит, что после успеха этих проектов они решили, что необходимо совместить гражданскую активность, искусство и журналистику и инициировать «стрит арт» на важные темы.

Марианна Григорян рассказывает, что было желание начать подобный проект в марзах, для начала изучив, какие серьезные проблемы есть в том или ином марзе. «В Ереване, Мартуни, Гюмри Гаваре мы решили поднять тему селективных абортов, гражданской активности и насилия в семье. Все три темы очень важны. Тема селективных абортов весьма болезненная, в нашей стране очень высокий показатель селективных абортов».

Мы инициировали «Стрит арт» на тему селективных абортов в Гюмри, Гаваре и Мартуни: создали эскизы. «Не убивай меня», таков был месседж, люди очень удивлялись, особенно в Гюмри и Мартуни. Мы изобразили наши идеи на стенах зданий центральных улиц. Их увидели все, надеемся, что они помогут людям изменить свое мышление. Люди подходили к нам, говорили, как правильно все, как метко. То есть наши месседжи были восприняты положительно, мы считаем удавшимся наш проект, поскольку наши работы говорят сами за себя, они должны шокировать, и мы добились этого».

Другая тема — гражданская активность, и это тоже важная задача в Армении. Medialab.am на эту тему выбрала образ активиста Вардгеса Гаспари. Почему именно Гаспари? Григорян отвечает: «Потому что Гаспари для нас собирательный образ борьбы — своей силой, честностью и проявлениями гражданской борьбы против несправедливости. В Гюмри мы создали большой «стрит арт» — изобразили Гаспари, он стоит с плакатом в руках, а люди стоят спиной к нему. То есть, смысл и месседж двойной, он направлен властям и безразличному обществу. Мы хотим сказать, что очень важно, чтобы общество не было равнодушным, если оно имеет желание изменить что-то».

Medialab.am в качестве темы для «стрит арта» выбрала насилие в семье, месседж — «Не молчи!». Григорян говорит, что выбрала этот посыл, поскольку в разных ситуациях и полиция, и прокуратура, и общество оказывают давление на женщину. Давление есть со всех сторон, чтобы она молчала: все, что происходит должно оставаться в семье. «Стрит арт» на эту тему тоже не оставил равнодушным людей. Григорян говорит, что некоторые подходили и говорили: «Этот рисунок тронул меня до глубины души, я сама пережила домашнее насилие и смогла положить конец этому насилию».

Темы и города не были выбраны в день или в час: Григорян говорит, что детально изучили все и потом только решили с каким месседжем обратиться к обществу. Инициатива получит продолжение: есть много проблем, которые в дальнейшем станут темой для «стрит арта». «Люди, которые занимаются искусством или так или иначе имеют отношение к искусству, мне бы очень хотелось, чтобы они представили свою позицию с помощью искусства — из-за его большого влияния и силы. Я сожалею, что многие одаренные люди просто молчат, было бы лучше, если бы они выражались, это очень важно»,- говорит Марианна Григорян.

Лусине СИМОНЯН

Газета «Аравот»

14.11.2017г