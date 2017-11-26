Кто и сколько перечислил на счет Арцаха в ходе Всеармянского телемарафона

Во время организованного 23 ноября Всеармянским фондом «Айастан» телемарафона было собрано 12.505.456 долларов. Сумма будет направлена на установку солнечных электростанций и бурение глубоких скважин в Арцахе.

Один из крупных доноров в этом году не пожелал назваться. «Безымянный благотворитель» – так представился некто, перечисливший на счет Арцаха 2,5 миллионов долларов. Другой крупный благотворитель – владелец «Ташир групп» и ЭСА, российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян, в этом году пожертвовал 2 млн. 250 тысяч долларов. Депутат НС РА Самвел Алексанян передал в фонд 200 тысяч долларов. А семья Варданянов, владеющая «Гранд Холдингом» – 125 тысяч долларов.

Во время телемарафона 10 тысяч долларов пожертвовал Варужан Григорян.

Известный на рынке бензина Армении Барсег Бегларян пожертвовал 100 тысяч долларов. Еще 100 тысяч долларов перечислил еще один безымянный благотворитель. 100 тысяч долларов перечислила фонду семья Багдасарянов. Генрих Тер-Гукасян из Ирана также перечислил 100 тысяч долларов. 60 тысяч долларов пожертвовал Ваге Карапетян, 50 тысяч долларов внес Жан Мари Атамиан. Такую же сумму перечислил в фонд Альберт Бояджян.

Зангезурский медно-молибденовый комбинат перечислил фонду «Айастан» 350 тысяч долларов. Горнодобывающая компания «Валлекс групп» перечислила в фонд 100 тысяч долларов. Завод «Чистое железо» перечислил в фонд 41 тысячу долларов.

«Армянский союз помощи» перечислил на счет фонда 50 тысяч долларов.

Несколько дней назад, согласно Всеармянскому фонду, «Телемарафону-2017» передали 1,23 миллиона евро армяне, проживающие в Европе.

Напомним, что в прошлом году Телемарафон-2016 проходил под девизом «Мой Арцах». Была пожертвована сумма в размере 15.428.777 долларов. Вышеперечисленные предприниматели в прошлом году, как и в этом, пожертвовали крупные суммы.

Например, Самвел Карапетян во время очередного организуемого ежегодно фондом «Айастан» телемарафона, в прошлом году пожертвовал 1 млн. долларов. Зангезурский медно-молибденовый комбинат вновь перечислил 350 тысяч долларов. Депутат Самвел Алексанян размер пожертвования не изменил, как и в прошлом году – 200 тысяч долларов. Размер пожертвования Барсега Бегларяна два года остается неизменным – 100 тысяч долларов. Варужан Григорян в прошлом году перечислил 100 тысяч долларов, Гагик Царукян в прошлом году перечислил на счет телемарафона 100 миллионов драмов, а «Гранд Холдинг» – 60 млн. драмов, завод «Чистое железо» – 20 млн. драмов.