Дочь знаменитой меццо-сопрано стала импресарио для армянского оперного баса

Благодаря основателю проводимого с начала 1990-х годов международного музыкального фестиваля в северной столице России «Дворцы Санкт-Петербурга», художественному руководителю, скрипачу, заслуженной артистке РФ Марии Сафарянц в этом престижном мероприятии всегда принимают участие армянские музыканты.

В рамках указанного фестиваля летом в Михайловском замке выступал солист Национального оперного театра Ованнес Нерсесян. Певец известен публике своими высокохудожественным исполнением арий, написанных для баса: из «Аршака II» Чухаджяна, «Ануш» Тиграняна, «Тоски» Пуччини, «Нормы» Белины и других опер. Отметим также, что певец является лауреатом ряда престижных международных конкурсов, в том числе имени Римского-Корсакова, Марии Биешу, Павла Лисицяна.

Недавно вновь по приглашению Марии Сафарянц певец участвовал в фестивале «Петербургские набережные» с тремя концертами, которые прошли в Михайловском и Екатерининском дворце и ​​Президентской библиотеке. В беседе с «Аравот» Ованнес Нерсесян вспомнил свое первое выступление в 2014 году на фестивале «Дворцы Санкт-Петербурга» вместе с певцами Ереванского оперного театра в зале имени Шостаковича.

В рамках фестиваля «Петербургские набережные» г-жа Сафарянц также была организатором культурной части торжеств, посвященных 300-летию освящения Армянской церкви Св. Катарина в Санкт-Петербурге. «Кстати, у меня также состоялось сольное выступление и в армянском зале Эрмитажа», – сообщил наш собеседник.

На вопрос, что по дошедшей до нас информации, он благодаря этому турне приобрел импресарио, певец подтвердил это, отметив, что это не связано с петербургским фестивалем. Затем он уточнил: «При поддержке Министерства культуры и оперного театра, до приглашения на фестиваль, была достигнута договоренность о прохождении мастер-класса в Риме у знаменитого меццо-сопрано Бруны Бальони. После этого госпожа Бальони представила меня на престижном фестивале Пуччини в Афинах. Здесь я также принимал участие в мастер-классах, а в гала-концерте фестиваля я выступил с арией Филиппа II из оперы Верди «Дон Карлос». Что касается приобретения импресарио, то предложение я получил от дочери Бруны Бальони, Присциллы Бальони. И хотя наше первое дело с ним не состоялось, у меня теперь столь желанный импресарио».

Наш собеседник сказал также, что находясь в Риме, он побывал в местном оперном театре на оперной постановке Пуччини «Тоска»: «С арией Скарпии блестяще выступил мой профессор Геворг Акобян. И хотя он, если не ошибаюсь, третий раз выходит на сцену этого театра, я слышал слова восхищения зрителей – какой чудесный голос, а также заметил, как некоторые, заинтересовавшись творческой биографией армянского баритона, внимательно читали буклет».

Самвел ДАНИЕЛЯН

Газет «Аравот»

24.11.2017г