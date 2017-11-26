Аронян по дополнительным показателям занял 2-ое место в Гран-при ФИДЕ и примет участие в турнире претендентов

Мы поспешили сообщить, что Левон Аронян стал победителем заключительного этапа Гран-при 2017 года в Пальма-де-Мальорке (Испания).

Аронян в последнем, 9-ом туре сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой и набрал 5,5 очков из 9 возможных, и столько же набрал россиянин Дмитрий Яковенко. Дополнительные показатели обеспечили перевес российскому гроссмейстеру, а Аронян занял второе место.

На третьем — азербайджанец Теймур Раджабов.

По итогам Гран-при 2017 года путевки на участие в предстоящем турнире претендентов на звание чемпиона мира завоевали Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) и Александр Грищук (Россия). В этом турнире примут участие также Левон Аронян, Фабиано Каруана, Уэсли Со, Владимир Крамник, Дин Лижень и Сергей Карякин.

Фото — из официального сайта турнира