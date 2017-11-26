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12:47 | Ноябрь 26 2017

СК Армении назвал предварительную причину внезапной смерти военнослужащего-контрактника в Ванадзоре

СК Армении назвал предварительную причину внезапной смерти военнослужащего-контрактника в Ванадзоре

В 7-й гарнизонный следственный отдел Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении 24 ноября поступило сообщение о том, что в тот же день, в 09:55, в Ванадзорский гарнизонный военный госпиталь министерства обороны РА доставлено тело военнослужащего-контрактника Гарника Борисовича Петросяна.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

По предварительным данным, военнослужащий-контрактник Гарник Петросян 24 ноября с.г., около 09:30, обратился в медпункт воинской части с жалобами на давящую боль в грудной клетке.

Из медпункта Г. Петросян был направлен в гарнизонный военный госпиталь Ванадзора (Лорийский марз Армении), но по дороге в госпиталь военнослужащий скончался. Согласно предварительному диагнозу, Петросян скончался от инфаркта миокарда.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Рубрики: Право

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