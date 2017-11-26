Ежегодная литературная премия имени Шарля Азнавура присуждена писателю Николя Паньолю

Находящийся с официальным визитом в Марселе мэр Еревана Тарон Маргарян в сопровождении вице-мэра города Марсель Дидье Паракяна посетил кинотеатр Le César, где состоялась торжественная церемония вручения ежегодной литературной премии имени Шарля Азнавура.

Стоит отметить, что в основе церемонии вручения премии, которая проходит по инициативе легендарного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура и под его высоким покровительством, лежит оценка культурных и гуманитарных ценностей, и ежегодно премия Шарля Азнавура присуждается одному из авторов литературных произведений.

В 2017 году лауреатом литературной премии стал французский писатель Николя Паньоль за книгу «Марсель Паньоль, 1895-1974гг.: альбом одной жизни».

Перед вручением литературной премии посредством видеомоста присутствующих поприветствовал Шарль Азнавур и, пользуясь случаем, поздравил мэров Еревана и Марселя по случаю 25-летия дружбы и сотрудничества двух городов.

Пресс-служба Мэрии Еревана