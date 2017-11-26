В Грузии 27 ноября объявлен траур по жертвам пожара в гостинице в Батуми

В Грузии объявили 27 ноября днем общенационального траура по жертвам пожара в отеле «Лео Гранд» в Батуми. Об этом в субботу, 25 ноября, заявили в пресс-службе администрации правительства Грузии, передает Deutsche Welle.

«Правительство Грузии вместе с населением страны скорбит по погибшим во время трагедии, произошедшей в гостинице «Лео Гранд» в Аджарии. В день траура в память о погибших, по всей Грузии будут приспущены государственные флаги», — указано в заявлении пресс-службы.

При пожаре, начавшемся в гостинице «Лео Гранд» в Батуми в пятницу, 24 ноября, погибли 11 человек. В больницы был доставлен 21 человек, сообщает МВД Грузии. По данным ведомства, жертвами стали 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана, они погибли из-за отравления угарным газом.

Возгорание в отеле «Лео Гранд» началось вечером пятницы, и всего за несколько минут здание заполнилось дымом. Эвакуацию постояльцев затруднил тот факт, что в 22-этажном здании отсутствовала пожарная лестница, и люди оказались заблокированы на седьмом этаже. При этом несколько месяцев назад гостиница была оштрафована за отсутствие противопожарной системы.

Фото — Deutsche Welle