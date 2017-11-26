Саммит Восточного партнерства ЕС в Брюсселе: не против России — Deutsche Welle

Deutsche Welle. Пятый саммит участников программы ЕС «Восточное партнерство» стал особым сразу по нескольким причинам. Предыдущие четыре прошли в странах, бывших когда-то в восточном блоке, но впоследствии вступивших в Европейский Союз. Теперь же местом проведения выбрали Брюссель — чтобы «продемонстрировать приверженность всего ЕС «Восточному партнерству».

За два с половиной года после саммита в Риге удалось достичь значительных результатов. Вступили в силу три соглашения об ассоциации — с Грузией и Молдавией в 2016 году, с Украиной — в сентябре этого года. Кроме того, в 2017 году грузины и украинцы получили возможность посещать шенгенскую зону без виз, имея только биометрические паспорта.

Таким образом, укрепилось разделение стран-участниц «Восточного партнерства» на две группы — ведь Азербайджан, Армения и Беларусь не хотят заходить слишком далеко в сближении с ЕС, хотя и развивают с ним отношения.

Достигли единодушия

Основным достижением нынешней встречи в верхах стало утверждение общей итоговой декларации. Заранее ее текст согласовать не удалось — переговоры продолжались еще в первой половине дня пятницы, 24 ноября, во время саммита. На итоговой пресс-конференции председатель Евросовета Дональд Туск даже отметил, что декларация — это всегда компромисс. «Мне хотелось бы, чтобы формулировки декларации были более честолюбивыми, но мы все решили, что демонстрация нашего единства — важнейшая цель», — добавил Туск. В свою очередь Юри Ратас, премьер Эстонии, председательствующей в Совете ЕС, заявил, что доволен результатами, в том числе согласием по поводу декларации.

Довольной выглядела и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). «Для меня важно, что мы можем продвинуть вперед европейское развитие. Сегодняшний день был хорошим примером тому», — подчеркнула Меркель по окончании саммита.

А вот другой лидер в вопросе реформирования ЕС, президент Франции Эмманюэль Макрон — не приехал. Вместо него участвовал премьер Эдуар Филипп. В пресс-службе Елисейского дворца в беседе с корреспондентом DW сослались на занятость Макрона, но решительно отвергли предположение, что для французского президента «Восточное партнерство» не столько важно.

Лукашенко упустил шанс

В целом же на саммите представительство было на хорошем уровне: в Брюссель прибыли президенты или премьеры 22 государств ЕС и пяти их восточных соседей. Все шансы попасть в центр внимания имел президент Беларуси Александр Лукашенко. Ему тоже прислали приглашение — впервые после снятия с него санкций в 2016 году. Но Минск долго сохранял интригу и лишь за три дня до начала встречи сообщил, что Беларусь будет представлена министром иностранных дел Владимиром Макеем.

Ожидалось, что самым громким событием саммита станет подписание на его полях рамочного соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией. В 2013 году Ереван, как и тогдашнее руководство Украины, решил не подписывать договор об ассоциации с ЕС. С того времени Армения стала частью Евразийского экономического союза. Но это не помешало в пятницу поставить подпись под новым соглашением.

Украина в центре внимания

И все же ключевые игроки в своих выступлениях чаще всего говорили об Украине. Ангела Меркель особо выделила свою встречу с украинским президентом Петром Порошенко дважды — во время прибытия на саммит и после него. «Мы (с Порошенко. — Ред.) едины в том, что минский процесс очень медленно продвигается вперед, но мы его будем продолжать», — подчеркнула Меркель.

А глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем выступлении значительное внимание уделил реформам на Украине. И, хотя и указал на заметный прогресс, признал, что есть задачи, которые не были выполнены.

Петр Порошенко тоже выглядел довольным, хотя и признал, что всего достичь не удалось. «Мы поставили перед собой на этом саммите чрезвычайно амбициозные задачи… Ключевые позиции для Украины нам удалось отстоять», — заявил он.

Россию упоминали многократно

Россия не входит в «Восточное партнерство». В ЕС постоянно подчеркивают, что эта программа не направлена против РФ. Однако Россию упоминали на саммите многократно. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сразу по прибытии сделала жесткое заявление: «Мы должны быть бдительны к действиям враждебных стран, таких как Россия, которая ставит под угрозу потенциальный рост «Восточного партнерства» и которая пытается разрушить нашу коллективную силу».

В итоговой декларации отсутствует упоминание о «российской агрессии», которое хотели бы увидеть там Украина и ряд других стран. Но такое отсутствие не удивительно, поскольку в «Восточное партнерство» входят и Беларусь с Арменией. Но эту тему отдельно выделил Дональд Туск: «ЕС осуждает российскую агрессию и никогда не признает незаконную аннексию Крыма».

«Без конфронтационной риторики»

Владимир Макей дал самый длительный брифинг — около 40 минут, на котором назвал саммит «одним из самых успешных». Причина, по словам главы МИД Беларуси, состоит в том, что декларация «не содержит конфронтационной риторики, не направлена против третьих государств, которые тоже пристально смотрят за развитием этой инициативы». Очевидно, что Макей имел в виду Россию. Но при этом он назвал Евросоюз важным партнером Минска.

Представители государств ЕС указывали на определенный прогресс в отношениях с Беларусью. Так, Ангела Меркель заявила: «Беларусь делает попытки процесса сближения — санкции как раз были сняты — и снова показала заинтересованность в хороших отношениях с ЕС». Но подчеркнула, что особенно в случае с Минском ЕС будет настаивать на углублении демократических процессов.

А вот Жан-Клод Юнкер, участвовавший во всех пяти саммитах, так отозвался об изменении качества дискуссий: «Это было действительно впервые, когда лидеры, прочитав свои речи — ведь они влюблены в свои бумажки, — дискутировали открыто и откровенно, не скрывая, возможно, существующие расхождения и разногласия».

Фото — Deutsche Welle