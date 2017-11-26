RFI: Саммит «Восточного партнерства»: о «святой России» и конкурсе красоты

В пятницу, 24 ноября, в Брюсселе прошел саммит «Восточного партнерства» с участием всех шести стран-членов этой программы ЕС (Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан и Беларусь). Специальный корреспондент RFI Елена Габриелян подводит итоги встречи, в ходе которой не без трудностей была принята декларация и без особых преград подписано долгожданное соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Путь Армении к Европе

Подписание Арменией и ЕС рамочного соглашения стало знаковым событием брюссельского саммита по ряду причин. Во-первых, Армения стала первой страной, которая в 2013 году успешно завершив переговоры по подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, неожиданно для многих в ходе визита Сержа Саргсяна в Москву заявила о своем отказе в пользу вступления в ЕАЭС. За эти четыре года Армения наблюдала за тем, как Грузия и Молдова подписали это соглашение, вступили в зону свободной торговли с Европой и получили безвизовый режим. За ними следом тот же путь проделала и Украина, прошедшая через революцию и войну…Армения же решила не идти по стопам этих стран, а выбрала свой путь к Европе. Она оказалась пока что единственной страной, которая подписанием 24 ноября нового соглашения подняла свои отношения с ЕС на качественно новый уровень, при этом будучи членом ЕАЭС.

«Россия для нас святое»

С Азербайджаном, который Европа называет важным энергетическим партнером, ведутся переговоры вокруг нового соглашения. Меньше всех участниц в программе задействована Беларусь, которая на этом саммите была представлена главой МИДа Владимиром Макеем. Впрочем, Александр Лукашенко, впервые получивший приглашение в Брюссель, не просто отказался приехать, а и неоднозначно дал понять, что готов сотрудничать со всеми, если перед ним не ставить выбора между Россией и ЕС. В ходе рабочей поездки в Гомельскую область он заявил: «Мы будем дружить и работать с Европой, но Россия для нас святое».

Безопасность Европы и российская агрессия

О «святой России» вспомнили сегодня и в Брюсселе. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала ее «враждебной страной, которая угрожает потенциалу роста восточных соседей». Канцлер Германии заявила, что «соседство с восточными странами тесно связано с безопасностью Европы». Ангела Меркель обсудила с Петром Порошенко конфликт на востоке Украины, где за сутки погибли пять украинских военных. А глава ЕС Дональд Туск в ходе своего выступления на итоговой пресс-конференции не только выразил приверженность ЕС принципу территориальной целостности, но также указал на «российскую агрессию». Впрочем, эти слова в итоговой декларации так и не появились, несмотря на старания Киева добиться такой формулировки. Вряд ли можно было расчитывать на согласие той же Беларуси, для которой Россия так свята. Да и в самом ЕС все время акцентируют внимание на том, что «Восточное партнерство» не направлено против Москвы.

Споры вокруг итоговой декларации

Европейские чиновники старательно пытаются убедить еще и в том, что эта программа по соседству, а не по расширению, таким образом развенчав надежды Украины, Грузии и Молдовы добиться от стран ЕС обещания «европейской перспективы» в итоговой декларации. Не понравилась Киеву и появившаяся в 9-м пункте ссылка (на ней настаивали Нидерланды) о решении Совета ЕС декабря 2016 года, согласно которому Соглашение об ассоциации с Украиной не предусматривают членства ЕС. Беспокойство Киева вызывал и пролоббированный Венгрией 18-й пункт, в котором призывается уважать права национальных меньшинств. (По мнению Будапешта, украинский закон об образовании не дает право венграм в Украине учится на их родном языке). Нелегко давалось и двум враждующим странам, Азербайджану и Армении согласовать пункты, которые могли бы коснуться карабахского вопроса.

О том, что дискуссии по итоговой декларации были сложными, дал понять еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан. Вплоть до того, что декларацию, из-за расхождений с Киевом, могли и не принять. Но несмотря на множество споров, документ стороны все же согласовали, и это, пожалуй, можно считать одним из главных достижений саммита. Ранее сообщалось, что Украина подготовит к нему свое собственное дополнение, но позднее эта информация не подтвердилась.

В итоговой декларации говорится о «20 конкретных задачах на период до 2020 года», которые разделены на четыре направления: развитие экономики, укрепление институтов власти и гражданского общества, развитие транспортной инфраструктуры, а также сферы энергетики.

Программа по соседству, а не расширению ЕС

«Мой опыт Рижского саммита показывает, что можно всегда ожидать сюрпризов в последний момент», – заявил журналистам глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевичс. На этом саммите, пожалуй, не было сюрпризов ни хороших, ни плохих… «Восточное партнерство» в очередной раз показало, что не способно выйти за рамки собственных лимитов. Несмотря на разговоры вокруг проектов «Европа двух скоростей» и «Восточное партнерство+» (новый формат для Молдовы, Грузии и Украины, который рекомендуют создать депутаты Европарламента), судя по принятым документам и выступлениям лидеров ЕС на итоговой конференции, главный посыл этого саммита все же – показать единство.

ЕС признает «европейские стремления» своих трех восточных соседей, подписавших соглашение об ассоциации с ЕС, а также суверенное право всех выбирать собственный уровень евроинтеграции. Одним словом, кому хочется большего – для этого есть двусторонний формат отношений. Однако, гарантий членства ЕС этим странам не дает. О том, что эта программа по соседству, а не по расширению говорится в первом же пункте распространенного пресс-службой ЕС документа под названием «10 мифов о «Восточном партнерстве»». Еврочиновники в свою очередь просят на эту тему не спекулировать.

Говоря об итогах саммита, нельзя все же не отметить двойственность позиции ЕС. Если одни твердят о том, что и речи быть не может о перспективе членства, другие заверяют, что «двери Европы остаются открытыми». Неудивительно, что эти слова сказал никто иной, как сам глава ЕС Дональд Туск. Он занимал должность премьер-министра Польши, когда его страна вместе со Швецией инициировала запуск «Восточного партнерства» в 2008 году. В ходе итоговой пресс-конференции он отметил, что первую часть своей жизни провел в советском блоке, а вторую – «в свободном мире».

«Если бы это был конкурс красоты, я бы не колебался кому отдать приз», – заключил Дональд Туск.

Фото — RFI