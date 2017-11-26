Путин подписал скандальный закон о СМИ-«иностранных агентах»: в прицеле — Радио Свобода и Голос Америки

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий приравнивать к «иностранным агентам» зарубежные медиа. Закон в качестве вступившего в силу документа размещен в субботу на официальном российском интернет-портале правовой информации, передает Голос Америки.

Документ, принятый 15 ноября Государственной Думой и одобренный через неделю Советом Федерации, содержит следующую норму: «Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное средство массовой информации) могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников».

Согласно закону «О некоммерческих организациях», «иностранные агенты» обязаны указывать в распространяемых ими материалах, что зарегистрированы в данном статусе в России.

Ранее сам Владимир Путин, а также члены российского парламента заявляли, что данный закон принимается в качестве некоего «зеркального ответа» на требования властей Соединенных Штатов в отношении российских медиа телеканала RT и Sputnik.

Российские СМИ, в том числе с долей иностранного капитала, под действие закона не попадают.

ОБСЕ, Совет Европы и эксперты ООН неоднократно критиковали уже действующий в России закон об НКО-«иностранных агентах», а также недавнюю инициативу по распространению его действия на иностранные медиа. В частности, комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс указывал в 2017 году, что организации, которые наделены российскими властями статусом «иностранного агента», «могут быть подвержены маргинализации, травле, преследованиям и даже физическим нападениям».

Совет по правам человека при президенте России 20 ноября рекомендовал Совету Федерации отклонить законопроект о медиа-«иностранных агентах», указав на большое количество юридических неточностей в документе, однако эта рекомендация была Советом Федерации проигнорирована.

16 ноября Министерство юстиции России сообщило, что уведомления о возможности распространения положений принимаемого законодательства о медиа-«иностранных агентах» были направлены «Голосу Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», телеканалу «Настоящее время», а также региональным проектам «Радио Свобода» — «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии» и «Фактограф».

Фото — Голос Америки